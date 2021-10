EMPREGOS| Indústria de celulose tem vagas para diversas áreas em 4 cidades de MS

Oportunidades são para Três Lagoas, Água Clara, Ribas do Rio Pardo e Bataguassu

Unidade da Eldorado Brasil em município de Mato Grosso do Sul

A indústria de celulose de eucalipto Eldorado Brasil está com vagas abertas para analista de sistemas, nutricionista, motorista, mecânico, bombeiro, líder de manutenção, analista de competitividade, operador de colheita e líder de operações florestais. As oportunidades são para as cidades de Três Lagoas, Água Clara, Ribas do Rio Pardo e Bataguassu.





Entre os benefícios oferecidos estão assistência médica e odontológica, vale refeição/alimentação e prêmio de produção. Após avaliação de currículo, os selecionados serão chamados para entrevista online.





Os aprovados seguem para entrevista presencial ou digital com o líder operacional, que é a última fase antes da contratação. Os interessados devem se candidatar pelo site da empresa.





Clique aqui para acessar o portal.





A Eldorado Brasil tem mais de 5 mil colaboradores, mais de 200 mil hectares de florestas plantadas e mais de 100 mil hectares de áreas de preservação em Mato Grosso do Sul. A empresa também tem uma unidade industrial altamente tecnológica em Três Lagoas, com capacidade de produzir 1,8 milhão de toneladas de celulose por ano.





Vagas





Em Três Lagoas, as vagas são para nutricionista; bombeiro; motorista tritrem; motorista carreteiro; analista de sistemas; líder de manutenção, na área transportadora e analista de competitividade, na área florestal.





Em Água Clara, há vagas para mecânico, motorista tritrem e motorista carreteiro. Em Ribas do Rio Pardo, as oportunidades são para operador de colheita e mecânico. Em Bataguassu, as vagas são para líder de operações florestais.





Por Caroline Maldonado