EMPREGOS| Eldorado Brasil oferece 166 vagas em 5 cidades

O setor da celulose segue como grande empregador em Mato Grosso do Sul e a Eldorado Brasil colabora com esse cenário de manutenção da economia, anunciando 166 vagas com contratação imediata para quatro cidades no Estado e também para São Paulo.





As oportunidades são para funções de diversas áreas: industrial, transportadora, TI, financeiro, florestal, jurídico, colheita florestal e silvicultura. As posições são principalmente para a cidade de Três Lagoas que de acordo com a FIEMS (Federação das Indústrias do Mato Grosso do Sul) é a segunda cidade mais empregadora do Estado no setor industrial. A Eldorado Brasil tem vagas ainda para Ribas do Rio Pardo, Água Clara, Bataguassu e também para São Paulo.





O diretor de Recursos Humanos, Sustentabilidade e Comunicação Interna, Elcio Trajano Jr explica que a indústria, além da abertura de vagas, está constantemente investindo nas pessoas e em ações que melhoram o ambiente para os colaboradores por meio de diálogo. “Com pessoas satisfeitas, estabilidade e remuneração adequada, os propósitos se alinham, e os resultados melhoram”.





Durante os seis primeiros meses de 2021, mais de mil pessoas foram contratadas pela Eldorado e, internamente, 600 foram promovidas. Para acessar as vagas e entender os requisitos, os interessados devem fazer todo o processo pelo site www.eldoradobrasil.com.br . na área “Trabalhe Conosco”.





Após avaliação de currículo, a equipe de Recrutamento e Seleção agendará uma entrevista online. Os aprovados seguem para entrevista presencial ou digital com o líder operacional – última fase antes da contratação. As oportunidades estão abertas a todos os profissionais, sem distinção de raça, cor, gênero. Entre os benefícios oferecidos estão: assistência médica e odontológica, vale refeição/alimentação e prêmio de produção.





Sobre a Eldorado





A Eldorado Brasil é uma produtora de celulose de eucalipto, com mais de 5 mil colaboradores, mais de 200 mil hectares de florestas plantadas e outros mais de 100 mil hectares de áreas de preservação em Mato Grosso do Sul. Tem uma unidade industrial altamente tecnológica em Três Lagoas (MS), com capacidade de produzir 1,8 milhão de toneladas de celulose por ano.





Também possui a UTE Onça Pintada, termelétrica que utiliza tecnologia pioneira no país para a produção de energia a base de biomassa de tocos e raízes de eucalipto com capacidade de gerar 50 MW (megawatts), a partir do processamento diário de 1.500 toneladas de biomassa, gerando energia suficiente para abastecer uma cidade de 700 mil habitantes.





Confira o quadro de vagas disponíveis:













ASSECOM