Emendas do deputado Barbosinha garantem que escolas comecem mês de outubro com R$ 160 mil na conta

Quatro emendas parlamentares, no valor de R$ 40 mil cada uma, totalizando R$ 160 mil, de recursos destinados à educação pelo deputado estadual Barbosinha (DEM-MS) foram pagas pelo Governo do Estado nesta sexta-feira (1º).





Entre as unidades que já contam com o recurso estão duas escolas de DOURADOS, uma de Paranaíba e uma de Campo Grande. São elas: Escola Municipal Neil Fioravante (Caic), de Dourados; Escola Estadual Manoel Garcia Leal, de Paranaíba e a Escola Estadual Coração de Maria, na Capital.





Essas emendas fazem parte dos recursos disponibilizados pelo Governo do Estado ao deputado Barbosinha em 2020. As emendas do deputado foram distribuídas da seguinte forma: R$ 360 mil para a assistência social e esporte, R$ 200 mil para a educação e R$ 940 mil para a saúde, o que equivale a 52 emendas parlamentares.





Na avaliação do deputado as emendas para a educação são de grande valia para de grande valia para a ampliação das ações educacionais, fortalece a escola pública e oferece melhores condições para a educação de crianças, jovens e adultos e o trabalho pedagógico.





“ Não temos medido esforços para destinar recursos para melhorar a qualidade do ensino dos alunos no Mato Grosso do Sul e temos sido atendidos com rapidez no pagamento, pelo Governo do Estado, das nossas emendas. Uma parceria que tem dado resultado e quem colhe esses frutos são nossos estudantes. Hoje é um dia feliz, pois sei que o nosso trabalho está sendo eficiente em prol da educação. Ganham alunos e professores que possuem mais recursos para fortalecer o aprendizado”, disse Barbosinha.





Os 24 deputados estaduais tiveram R$ 1,5 milhão cada para destinar aos municípios e entidades para contemplar as áreas de educação, assistência social e as áreas de segurança, esporte, meio ambiente, agricultura familiar e cultura. Ao todo foram assegurados, com as emendas, R$ 36 milhões para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul.





Por: Luciana Bomfim