Drica Moraes se acidenta durante gravações na Globo

Foi divulgada na terça-feira (5) que a atriz Drica Moraes sofreu um acidente, na semana passada, durante as gravações da quinta temporada da série "Sob Pressão" da Globo. Segundo a emissora, ela foi prontamente atendida e liberada para voltar para casa.





A Globo ainda negou que, diferentemente do que foi veiculado por parte da imprensa, Drica tenha passado por uma cirurgia plástica. Além disso, a paralisação das gravações da série já estariam previstas.





O retorno é previsto para a semana que vem. Leia a nota na íntegra:





A paralisação das gravações já estava prevista desde o cronograma inicial e serão retomadas na próxima semana, não guardando qualquer relação com o incidente ocorrido com a atriz Drica Moraes, durante as gravações da série, na semana passada. Na ocasião, a atriz foi prontamente atendida e liberada para retorno à sua casa.