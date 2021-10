DOURADOS| Vacinação continua na Central da Vacinação e nas unidades do Parque das Nações I, Parque do Lago II e Maracanã

Setor de Imunização informa que haverá Dose 1, 2 e 3 contra a Covid nesta terça-feira (5)

A Prefeitura de Dourados, por meio do Setor de Imunização, informa o cronograma da vacinação desta terça-feira (5).





Nas Unidades de Saúde: Parque das Nações I, Parque do Lago II e Maracanã, a vacinação contra a Covid-19 acontece das 15h às 20h e na Central da Vacinação – Anexa ao Pavilhão de Eventos Dom Teodardo Leitz das 7h30 às 16h30.





Haverá Dose 1, 2 e 3 da Pfizer nas unidades de Saúde: Parque das Nações I, Parque do Lago II e Maracanã, e na Central de Vacinação.





E Dose 1 e 2 da Coronavac/Butantan, somente na Central de Vacinação.





Confira os grupos que poderão vacinar:





Dose 1 Pfizer





Poderão tomar Dose 1 Pfizer adolescentes de 12 a 17 anos. Para se vacinar é preciso levar documento com foto, CPF, comprovante de residência e cartão de vacinação. Menores precisam estar acompanhados de responsáveis.





Dose 1 Coronavac/Butantan na Central de Vacinação





Pessoas com 18 anos ou mais. Para se vacinar é preciso levar documento com foto, CPF e comprovante de residência.





Dose 2 Pfizer





Poderão tomar a Dose 2 Pfizer pessoas com 12 anos ou mais, que tomaram a Dose 1 até o dia 05 de setembro de 2021. É obrigatória apresentação do comprovante de vacinação com a Dose 1, documento com foto e CPF.





Dose 2 Coronavac/Butantan na Central de Vacinação





Poderão tomar a Dose 2 Coronavac/Butantan pessoas com 18 anos ou mais, que tomaram a Dose 1 até o dia 05 de setembro de 2021. É obrigatória apresentação do comprovante de vacinação com a Dose 1, documento com foto e CPF.





Dose 3 Idosos





Poderão tomar a Dose 3 da vacina idosos de 60 anos ou mais que tomaram a Dose 2 até o dia 05 de junho de 2021, independente do laboratório. É obrigatória apresentação do comprovante de vacinação com Dose 1 e Dose 2, documento com foto e CPF.





Dose 3 Comorbidades Imunológicas





Também poderão tomar a Dose 3, pessoas com comorbidades imunológicas que vacinaram Dose 2 até o dia 05 de setembro de 2021. É obrigatória apresentação do comprovante de vacinação com Dose 1 e Dose 2, documento com foto, CPF e prescrição médica. Sem a prescrição médica não será possível tomar a dose de reforço.





Poderão vacinar as pessoas com alto grau de imunossupressão (Imunodeficiência primária grave, quimioterapia para câncer, transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas em uso de drogas imunossupressoras e pessoas vivendo com HIV/Aids, uso de corticóides em doses iguais ou maiores que 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por mais de 14 dias, uso de drogas modificadoras da resposta imune, pacientes em hemodiálise, pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).





Dose 3 Profissionais de Saúde