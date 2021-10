DOURADOS| Sorteio do Nota Dourada distribui R$ 2,1 mil em prêmios

Mais de 16,4 mil cupons fiscais foram emitidos e validados para concorrer a premiação

O sorteio é realizado na Central Cidadã ©DIVULGAÇÃO

O sorteio do Nota Dourada do mês de outubro foi realizado na manhã desta quarta-feira (20) e distribuiu R$ 2,1 mil em prêmios. Em um mês mais de 16,4 mil cupons fiscais com CPF em nota foram emitidos e validados para concorrer à premiação. O próximo sorteio está previsto para o dia 20 de novembro com R$ 2,1 mil em prêmios.





Os sorteados foram: Zoraide Lima, Lucas de Castro Araújo, Maria Aparecida dos Santos, Adeline Dias Bachiega e Marcia Ferreira Pinto Rocha, que receberam respectivamente: R$ 1.000, R$ 500, 300, R$ 200 e R$ 100. Para se informar como devem retirar o prêmio, os sorteados devem ir até a Central de Atendimento ao Cidadão.





O programa foi instituído no município para incentivar a população a solicitar a nota fiscal em serviços oferecidos por academias, serviços de engenharia, consultórios, instituições de ensino e estacionamentos. No entanto, é preciso ficar atento a algumas atribuições que podem levar a perda do prêmio.





“O sorteado deve estar em dia com os tributos municipais, por exemplo, o carnê de IPTU. Mas caso haja algum atraso, nós disponibilizamos um prazo de cerca de 20 dias para colocar em dia para poder retirar o prêmio. Por isso é importante que os sorteados procurem a Central Cidadão, para se informar do que precisa ser feito”, pontuou o secretário de Fazenda, Everson Leite Cordeiro.





Os sorteios são realizados com base nos números da Loteria Federal e, a cada sorteio, os cupons emitidos com o CPF na nota fiscal são “zerados” para que os novos emitidos passem a valer para a próxima premiação. Mas, para ter o cupom validado é preciso que a população faça o cadastro no site do programa Nota Dourada. Se cadastre clicando aqui





Com a emissão da nota fiscal, o cidadão além de poder concorrer a prêmios, ajuda o município a garantir o recolhimento do ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza).





As atividades podem ser as mais diversas, como por exemplo, serviços de informática, pesquisas e desenvolvimento, locação, cessão de direito de uso, de saúde, assistência médica, assistência veterinária, cuidados pessoais, estética, atividades físicas, engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento, educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução, treinamento e avaliação pessoal, hospedagem, turismo, viagens, lazer, entretenimento, apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil e comercial, entre outros.





ASSECOM