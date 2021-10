DOURADOS| Serviços essenciais estarão funcionando nos dia 11 e 12

Sexta-feira (8) será ponto facultativo na Prefeitura Municipal

A Prefeitura de Dourados informa que os serviços essenciais estarão funcionando nos feriados do dia 11 e 12 de outubro.





Nesta sexta-feira (8) será ponto facultativo em virtude da comemoração do Dia do Servidor Público, que é comemorado no dia 28 de outubro. O CAM (Centro Administrativo Municipal) não vai funcionar nesta segunda (11) e terça-feira (12). O atendimento ao público será retomado na quarta-feira (13), a partir das 7h30.





A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) vai funcionar 24 horas em regime de plantão. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também funciona sem interrupção com todas as ambulâncias e motolâncias. O telefone para chamadas de urgência é o 192.





A coleta de lixo vai ocorrer normalmente. Os Ecopontos estarão com os serviços suspensos nos dias 11 e 12, voltando com as atividades normais no dia 13 de outubro.





Nesta sexta-feira (8) haverá vacinação contra a Covid-19 nas Unidades de Saúde do Parque das Nações I, no CSU e na Central de Vacinação (Anexa ao Pavilhão de Eventos). Todo o cronograma da vacinação pode ser acompanhado diariamente nas redes sociais da Prefeitura.





As Unidades de Saúde estarão fechadas para atendimento ao público de sexta (8) a terça-feira (12).





A farmácia básica do PAM (Pronto Atendimento Médico) estará aberta nesta sexta-feira (8) até terça-feira (12), das 7 ás 17h, para a retirada de medicamentos. O paciente/responsável precisa estar com a receita médica do SUS em duas vias e cartão do SUS do paciente. O atendimento é apenas para pacientes residentes em Dourados.





O atendimento do PAM (Pronto Atendimento Médico) estará fechado nesta sexta-feira (8) e retorna na quarta-feira (13), a partir das 6h. Todo paciente que está agendado para esta sexta-feira (8), deverá ir no mesmo horário, mas no dia 29 de outubro.





ASSECOM