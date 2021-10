DOURADOS| Sábado terá Dia D de Multivacinação para atualização da caderneta de menores de 15 anos

A campanha nacional iniciou-se no dia 1° de outubro e segue até o dia 29

A Prefeitura de Dourados, através da Sems (Secretaria Municipal de Saúde), informa que neste sábado (16) haverá o Dia D de Multivacinação para atualização da caderneta de vacinação das crianças e adolescentes menores de 15 anos.





As Unidades de Saúde estarão atendendo das 7h as 12h com as vacinas do calendário de rotina para os menores de 15 anos.





“Desde 2016, os índices de cobertura vacinal começaram a cair e com a pandemia houve o fortalecimento negativo desses índices. A Campanha da Multivacinação é uma busca de atualização do cartão vacinal dos menores de 15 anos. A adesão a essa campanha é de suma importância, o cartão será avaliado pelos profissionais preparados das Unidades de Saúde e caso haja necessidade a criança ou o adolescente receberá a vacina que está em atraso”, pontuou o secretário adjunto de saúde do município, Edvan Marcelo Marques.





A campanha nacional iniciou-se no dia 1° de outubro e segue até o dia 29.





Confira as Unidades de Saúde que estarão abertas neste sábado (16):





1. ALTOS DO INDAIÁ

2. CARISMA

3. CUIABAZINHO

4. GUAICURUS

5. IDELFONSO PEDROSO

6. INDÁPOLIS

7. ITAHUM

8. JÓQUEI CLUBE

9. OURO VERDE

10. PARQUE DAS NAÇÕES II

11. PIRATININGA

12. PARQUE DO LAGO II

13. SANTO ANDRÉ

14. SELETA

15. VILA ROSA

16. VILA VARGAS

17. VILA VIEIRA









ASSECOM