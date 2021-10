DOURADOS| Gabinete de Crise se reúne para elaborar ações após temporal que atingiu o Município

O Prefeito Alan Guedes se reuniu com o Gabinete de Crise na manhã de hoje (18) para debater os problemas ocasionados pela tempestade que afetou o município na sexta-feira (15) e no sábado (16). O grupo, composto por representantes de todas secretárias, está elaborando ações e definindo as prioridades do momento.





A Prefeitura de Dourados mantém equipes de prontidão, da Guarda Municipal e Defesa Civil, para auxiliar os moradores. “Estamos criando um plano de recuperação com ações imediatas e outras preventivas para evitar novos danos. A prioridade é atender as famílias que foram afetadas pelo temporal, já entregamos cerca de 50 kits com lona, de forma emergencial, e seguimos percorrendo as regiões mais afetadas para avaliar as demandas”, detalhou o prefeito.





A chuva e os ventos com velocidade de quase 80km/h que atingiram a cidade no último dia 15 de outubro, derrubaram mais de 150 árvores. A Prefeitura pediu apoio do Exército nas ações de limpeza da cidade e mais de 80 árvores já foram retiradas das vias.





“Conseguimos minimizar a maior parte dos danos considerados urgentes e seguimos trabalhando”, informou o coordenador da Defesa Civil, Jamil da Costa.

A equipe da assistência social também está atuando e no final de semana entregou cobertores e agasalhos para famílias.





O secretário municipal de Obras, Luis Gustavo Casarin, informou que na Rua Hayel Bon Faker no sentido bairro Jardim Europa, onde houve uma interdição por conta de um buraco que comprometeu a pista próximo a Igreja São Carlos, as obras também começam hoje. “Estive ontem no local, onde aconteceu uma erosão e cedeu o asfalto. Hoje vamos iniciar os reparos. Vamos abrir o asfalto quebrado e verificar a dimensão do problema”.