Domingo de chuva, ventos fortes e possível queda de granizo

Neste domingo, o tempo segue instável e fechado em Mato Grosso do Sul, com chance de chuva forte, rajadas de vento de até 70 km/h, trovoadas e possibilidade de queda de granizo no sul do Estado.





Segundo o meteorologista Natálio Abrahão, além da Capital, essas condições devem atingir com mais intensidade os municípios de Ponta Porã, Corumbá, Dourados, Maracaju, Sidrolândia, Porto Murtinho, Bonito e Três Lagoas.





Mesmo com vento, o tempo seguirá abafado, especialmente na região pantaneira. As demais áreas já começam a sentir uma ligeira melhora nas temperaturas máximas e também na qualidade do ar.





Confira no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima as condições de tempo e temperatura estimadas para a Capital e algumas regiões neste domingo.









Por: Mireli Obando