Domingo amanhece chuvoso e previsão é de tempo instável em todo o Estado

Mato Grosso do Sul terá um domingo (10) de tempo instável em praticamente todas as áreas, que podem provocar fortes pancadas de chuva. Para quem for sair de casa, o guarda-chuva será um acessório indispensável, pois as condições durante todo o dia serão de tempo mais fechado.





De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) há chance de tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento (30-60Km/h) e eventual queda de granizo nas regiões sudeste, central e leste, e porção sul da região pantaneira.





As temperaturas tendem a registrar mínimas de 20°C na madrugada, e as máximas podem atingir em torno dos 37°C na região pantaneira.





Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o dia será nublado na Capital com pancadas de chuva, trovoadas isoladas e temperatura máxima na casa dos 32ºC. Em Mundo Novo, a máxima será de 22ºC, Dourados 25ºC, em Ponta Porã e Sidrolândia 26ºC, em Porto Murtinho 30ºC, em Selvíria 32ºC, em Água Clara, Três Lagoas, Paranaíba, São Gabriel do Oeste, Miranda e Chapadão do Sul 32ºC, em Sonora 37ºC, em Corumbá 39ºC.





Confira no mapa elaborado pelo Cemtec, as condições de tempo e temperatura para todas as regiões de Mato Grosso do Sul.

















Por: Mireli Obando









