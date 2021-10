Diretora-presidente do IMPCG entrega à Câmara Projeto de Lei para instituição do regime de previdência complementar

Na manhã desta quinta-feira (28), o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, recebeu em seu gabinete na presidência da Casa de Leis, a visita da Diretora-Presidente do Instituto Municipal de Previdência (IMPCG), Camilla Nascimento, acompanhada de membros da diretoria do Instituto. Conforme detalhou o presidente, vieram entregar o Projeto de Lei da instituição do Regime de Previdência Complementar do Município.





“Vamos entregar uma cópia a cada um dos 29 vereadores para análise da matéria e então apreciarmos e votarmos em plenário. O nosso compromisso é sempre zelar pelo melhor interesse dos munícipes da Capital, neste caso especialmente dos servidores públicos municipais. Hoje, no Dia do Servidor Público, recebemos esse Projeto do IMPCG que está há 60 anos cuidando dos Servidores”, explicou o presidente Carlão.





Já a diretora presidente do IMPCG ressaltou que este novo Projeto é totalmente diferente do Projeto anterior de Reestruturação, recentemente aprovado pela Câmara, apesar de complementarem.





“Agora existe a obrigatoriedade de o Município oferecer previdência complementar para quem ganha acima do teto. Temos prazo para isso. Vale ressaltar que para o servidor, a adesão não é obrigatória. É um projeto que beneficia o servidor, mas sem ser impositivo, nós do Município é que temos a obrigação de oferecer essa possibilidade ao servidor. Agradeço ao presidente vereador Carlão pela conversa e a receptividade de sempre", afirmou Camilla.





ASSECOM