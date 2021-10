DIA INTERNACIONAL DA MAçÃ | Comemore com receitas leves e saborosas

Hoje dia 21 de Outubro, comemora-se o Dia da Maçã. Segue abaixo a história desta data.











No dia 21 de outubro é mundialmente comemorado o dia da maçã! Instituída em 1990 pela Common Ground, uma entidade filantrópica britânica, a data motiva uma série de eventos comemorativos ao longo de todo o mês de outubro. Para celebrar, contamos um pouco sobre o que motivou a criação desta data e ainda separamos uma receita para você celebrar e explorar os benefícios nutricionais da fruta!

– No Brasil temos ainda mais motivos para comemorar. Até a década de 70 toda a maçã consumida no País era importada, vendida em unidades e pouco acessível. Com o trabalho dos produtores esta situação mudou e hoje somos o 11º produtor mundial e os brasileiros tem maçã brasileira disponível o ano inteiro a preços populares. A maçã brasileira é orgulho nacional!

De modo geral, o Dia da Maçã (Apple Day) representa uma maneira de incentivar o consumo desta fruta milenar, e também de divulgar suas muitas propriedades medicinais. Como parte desse papel, o portal da ABPM abriga uma série de estudos e informações sobre essas propriedades, que incluem sua contribuição para baixar o colesterol, prevenir o diabetes, regular o funcionamento intestinal, retardar o envelhecimento e eliminar substâncias tóxicas do organismo.

Não são apenas essas características que fazem da maçã digna de celebração. Trata-se de uma das frutas mais cultivadas no mundo todo, com mais de 20 mil anos. Não é à toa que está presente em diversas histórias mitológicas e é bastante comum no paladar de diversos países – incluindo os brasileiros, é claro. Para se ter ideia do quanto essa produção é importante no Brasil, a produção anual gera R$6 bilhões em riquezas para o País, e mais de 150 mil empregos diretos e indiretos. Em relação a outros países, estamos entre os 12 maiores produtores do mundo todo!

É impossível resistir a tantas qualidades nutricionais:



Fonte de fibra que regula o trânsito intestinal. É um clássico remédio contra a prisão de ventre.

Contém pectina, fibra solúvel com boas propriedades digestivas. Limpa o organismo de resíduos. É útil em casos de artrites, reumatismo e gota. Comida crua, limpa, desinfeta a boca e fortalece as gengivas.

Controla o nível de açúcar no sangue e o colesterol. É recomendada para os diabéticos. 85% da sua composição é água, sendo uma excelente fonte de hidratação e muito adequada para dietas de emagrecimento.

Bonita, saudável e saborosa, não é prá menos ter esta fama toda!

Benefícios da maçã



A maçã não contém gorduras e é constituída por compostos que combatem o colesterol, razão pela qual é uma fruta muito recomendada pelos médicos.

A maçã beneficia ainda as células nervosas e estimula os mecanismos cerebrais ligados à memória. É uma fruta aliada do cérebro que deve ser ingerida nas pausas do trabalho ou do estudo.

Tipos de maçãs

Gala Verde Red Fuji Ambrosia Arkansas black Braeburn Calville Blanc d'Hiver Cameo

BOLO DE MAÇÃ COM CANELA



Ingredientes:



2 xícaras de açúcar



1 xícara de óleo - de preferência milho ou canola



4 ovos inteiros



2 xícaras de farinha de trigo



3 maçãs, sem casca, picadas



1 colher de sopa de fermento para bolo



1 colher de café de canela em pó



1 punhado (a gosto, opcional) de uvas passas





