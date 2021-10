Detran abre leilão de 70 veículos em quatro cidades de MS

Lances devem ser feitos até novembro; visitação será aberta no fim deste mês

Carros e motos estão em quatro cidades, mas visitação será em Dourados ©Divulgação/Detran-MS

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) abriu leilão de 70 veículos em bom estado de conservação. O edital foi publicado na edição desta quinta-feira (21) do Diário Oficial Eletrônico.





São carros e motocicletas que estão nos pátios da autarquia em Bela Vista, Caracol, Maracaju e Porto Murtinho. Os lances podem ser feitos até as 15h (de Brasília) do dia 4 de novembro no site da leiloeira





É necessário um cadastro, que é gratuito, com posterior envio de documentos exigidos no edital para formalização da proposta. Servidores do Detran, familiares do leiloeiro, os antigos proprietários dos veículos e pessoas impedidas de tomar parte em licitações não podem participar.





Nos dias 29 de outubro, 1º e 3 de novembro, os lotes estarão disponíveis para visitação no pátio de Dourados, localizado na Rua Coronel Ponciano, N.º 51B, no Conjunto Habitacional Izidro Pedroso.





O horário de visitação é das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30. A lista completa dos lotes está disponível no Diário Oficial ( clique aqui para acessar, a partir da página 60).