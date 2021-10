Deputados votam e decidem manter expediente híbrido até 20 de dezembro

Foto: Wagner Guimarães/ALMS









Por 12 a 5 ficou definido que será prorrogado o sistema de trabalho misto, parte presencial e parte virtual até o dia 20 de dezembro deste ano. Vale lembrar que o Palácio Guaicurus está fechado para a população e a imprensa desde março de 2020, quando começou a pandemia do coronavírus.





A votação foi marcada por discordância de parte dos deputados. "Metade das funções do parlamento ficam prejudicadas, por isso sou contra. Reivindico pequeno e grande expediente. Mesmo alguns querendo ficar em suas cidades, mas acho importante voltar a trabalhar normal", pontuou o deputado estadual Pedro Kem (PT).





O presidente da Mesa Diretora, deputado Paulo Corrêa (PSDB) aproveitou para chamar a atenção do parlamentar. "Está aberto para voltar a trabalhar aqui embaixo. Aproveitou para votar pela continuidade dos trabalhos híbridos porque não estamos deixando de trabalhar", destacou.





Em seguida ele abriu a votação para definir a volta do grande expediente. Por 17 a 0 os deputados garantiram a retomada dos 30 minutos antes da ordem do dia para discussão dos inscritos que quiserem usar a tribuna.





"Aproveito para lembrar os deputados Amarildo Cruz, Rinaldo Modesto, Gerson Claro e Pedro Kemp que estão na Casa e não estão aqui embaixo", acrescentou Corrêa. Para manter o bom humor na discussão, Evander Vendramini (PP) fez um pedido extra aos colegas. "Voto pelo grande expediente, mas quero pedir para a turma aí diminuir o debate entre Lula e Bolsonaro."





Também foi confirmado o retorno das audiência públicas. "Estamos de volta com expediente normal na Casa desde 1º de setembro e recebemos o pedido do retorno das audiências públicas, mas temos que seguir as regras de biossegurança", disse o presidente da Mesa. -