Deputado Pedro Kemp cobra implantação de central de intermediação com intérpretes de libras

Pedro Kemp cobrou efetividade de lei de sua autoria que garante direitos da comunidade surda do Estado

O deputado estadual Pedro Kemp (PT) defendeu nesta manhã (6) na tribuna virtual da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) que seja implantada a central de intermediação que garante o atendimento remoto ou presencial com intérprete de libras dos surdos. “A

de minha autoria já garante isso, mas o Estado deve garantir o seu efetivo e amplo atendimento por meio do uso e difusão, tradução e interpretação de libras. A implantação deve ser efetiva para que de fato as pessoas surdas possam se comunicar adequadamente em todos os órgãos públicos do Estado”, explicou.