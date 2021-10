Deputado Neno Razuk solicita estudo técnico do Estado para aumento do teto isenção do ICMS sobre veículos adquiridos por modo PcD

deputado Neno Razuk (PTB)

O deputado Neno Razuk (PTB) solicitou ao Governo do Estado a unificação do teto de isenção do ICMS sobre os veículos adquiridos pelo modo PcD (Pessoas com Deficiência), buscando igualar aos valores de isenção do IPI (Imposto Sobre Produtos Industrializados). A proposição também foi destinada ao secretário de Estado de Fazenda, Felipe Mattos de Lima Ribeiro.





A proposição se justifica na Lei n. 12.183/21, que decretou o aumento do teto de preço de carros PCD de R$ 70 mil para R$ 140 mil para obtenção da isenção do IPI.





“O Governo do Estado tem se mostrado parceiro da população e segue cumprindo ações, então protocolei essa indicação solicitando esse estudo técnico para poder viabilizar a compra de veículo para pessoas com deficiência, unificando os valores do teto de isenção do ICMS com do IPI, a fim de facilitar todos os trâmites. A minha proposta pede que em meio a esse momento de recuperação econômica e onde muitas famílias de pessoas com deficiência tem realmente a dificuldade de locomoção para ir ao médico e outras funções”, frisou o deputado sobre a indicação.









