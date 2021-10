Deputado Lídio Lopes visita estados da região norte para divulgar Conferência da Unale

deputado estadual Lidio Lopes (Patriota)

O deputado estadual Lidio Lopes (Patriota) esteve na região norte nesta semana visitando as assembleias legislativas da região, juntamente com a comitiva da Unale (União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais) composta pela deputada Ivana Bastos, deputados Diogo Moraes (PSB-PE) e José Luís Tchê (PDT-AC) e do conselheiro gestor, Fabiano Geremia. Os deputados visitaram a Assembleia Legislativa do Acre, Rondônia e Amazonas com o intuito de estreitar relações e estabelecer parceria de trabalhos legislativos em prol da sociedade brasileira.





Na ocasião o deputado e presidente da Comissão Organizadora Lidio Lopes também formalizou o convite para a 24º Conferencia da Unale que será realizada nos dias 24, 25 e 26 de novembro em Campo Grande, no formato híbrido e pretende alcançar um público de 30 mil participantes. “Visitamos as Assembleias da região norte e na oportunidade entregamos aos parlamentares da ALEAC o troféu comemorativo em homenagem aos 25 anos da Unale e também fizemos o convite oficial para a participação na 24ª Conferência, que acontecerá em Campo Grande”, disse o deputado Lidio Lopes.





“Estamos fazendo um circuito por todas as Assembleias para estreitar a relação e levar para todas elas as ações da entidade em prol do Legislativo e para alinhar os objetivos do trabalho parlamentar com este novo cenário pós-pandemia”, ressaltou a presidente da Unale Ivana Bastos.





A comitiva da UNALE entregou para cada um dos deputados, um troféu comemorativo aos 25 anos da instituição. O troféu de reconhecimento do trabalho parlamentar já foi entregue nos seguintes estados: Rio de Janeiro, Sergipe, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Amazonas , Rondônia, Acre e Santa Catarina.





Em seu último dia de agenda no norte do Brasil, Lidio Lopes esteve na Alems (Assembleia Legislativa do Amazonas) para participar do I° Fórum das Casas Legislativas do Amazonas, o evento, que tratou do “Papel das Casas Legislativas do Estado do Amazonas no Sistema Democrático Brasileiro”, também debateu os representantes parlamentares e o papel das Câmaras e demais temáticas relacionadas às atividades legislativas municipais.





ASSECOM