Deputado Herculano participa de lançamento da Campanha de prevenção a crimes sexuais contra crianças e adolescentes

Na manhã desta terça-feira (19), o Deputado Estadual Herculano Borges participou do Lançamento da Campanha Estadual de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes.





Uma iniciativa do Governo do estado em parceria com a Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, Assomasul, além de outras entidades e órgãos que integram a rede de proteção às crianças e adolescentes.





"O infante é o aquele que não tem voz e necessita que outros falem por ele. Sou autor na Lei que instituiu o Maio Laranja e que atualmente está sendo aplicada também por outros estados e Governo Federal. A proteção à infância tem sido nossa principal bandeira durante esses anos. Realizamos palestras de capacitação nas escolas, centros comunitários, igrejas entre outros. No período de pandemia, tivemos que mudar a forma de abordagem e produzimos vídeos voltados às faixas etárias, realizamos duas audiências públicas no formado de Live com toda a rede de proteção à criança do estado. A partir dai, elaboramos um documento que foi entregue ao governador e um dos pedidos era justamente este, a realização desta campanha! Parabenizo e agradeço o empenho do Governador Reinaldo Azambuja e a parceria de toda a rede de proteção a criança e adolescente", disse Herculano.





Também participaram do lançamento a subsecretária Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres, Luciana Azambuja; a coordenadora da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, Desembargadora Elizabete Anache; o presidente da Assomasul, prefeito Valdir Junior; e os secretários Flavio Cesar (Governo e Gestão Estratégica), Maria Cecília Amendola da Motta (Educação) e João Cesar Matto Grosso (Cidadania e Cultura), entre outras autoridades.





ASSECOM