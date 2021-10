Deputado Felipe Orro destina R$ 140 mil em emendas para entidades de Campo Grande e Maracaju

deputado estadual Felipe Orro

O deputado estadual Felipe Orro comemorou o anúncio do Governo do Estado, feito nesta semana, sobre a liberação de mais duas emendas parlamentares de sua autoria que vão beneficiar moradores de Campo Grande e Maracaju. Na Capital, o deputado destinou R$ 40 mil contemplando o Centro de Integração da Criança e do Adolescente (CICA), que vai aplicar o recurso na aquisição de um veículo. Já para a Associação Comunitária Viva Vida, localizada em Maracaju, Felipe Orro enviou R$ 100 mil, investimento que possibilitará a compra de instrumentos musicais, equipamentos, contratação de serviços, revisão dos computadores, custo com equipes assistenciais e na contratação de funcionários.





De acordo com o fundador do Projeto Viva Vida e intermediador da emenda, vereador Nego do Povo, a entidade oferece aulas gratuitas de informática, violão, judô e inglês para crianças e adolescentes de Maracaju. "Nosso projeto presta serviços sociais de extrema importância para comunidade maracajuense, atendendo atualmente cerca de 200 alunos. Tenho certeza que investimentos como esse irão proporcionar mais qualidade e oportunidades para nossos jovens. Obrigado ao nosso amigo e deputado Felipe Orro que sempre tem olhado com carinho para nossa Maracaju", comemora o vereador.





O Projeto CICA foi uma das entidades contempladas e que já dispõe do recurso para aplicar em melhorias para o atendimento prestado às 240 crianças e adolescentes beneficiadas nesta ação. Para o coordenador do CICA, Mário Freitas, a atenção do deputado Felipe reflete diretamente nas ações diárias da instituição. "Nós temos um grupo de circo e nosso carro atualmente não atendia essa necessidade. Agora, não só as crianças poderão se apresentar em outros locais, como também, o veículo irá contribuir na captação de doações e nas funções administrativas da instituição", destaca Mário.





Educação





Outras seis emendas parlamentares de autoria do deputado Felipe Orro tiveram a liberação do pagamento em setembro deste ano, beneficiando instituições de ensino nas cidades de Aquidauana, Bandeirantes, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Porto Murtinho e Costa Rica.





“Agradeço ao governo pela rapidez na liberação dos investimentos. Fico muito feliz em poder ajudar nossa comunidade por meio de convênios com as prefeituras e entidades”, finaliza o deputado.





Fonte: ASSECOM