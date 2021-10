Deputado destaca importância do 1º Hospital Veterinário de Campanha no Pantanal

O Deputado Evander Vendramini (progressistas), participou na manhã desta terça-feira (26), do lançamento por meio do Ministério do Meio Ambiente, do Programa Nacional de Resgate de Fauna Silvestre Resgate Mais.





A intenção é atender e monitorar animais vítimas de atropelamentos ou queimadas nos seis biomas do país e evitar a perda da biodiversidade da fauna brasileira.





O evento foi realizado na sede do 3º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar de Corumbá que a partir de hoje, abriga também o primeiro Hospital Veterinário de Campanha, com a finalidade de promover o resgate, atendimento e assistência aos animais silvestres em situação de risco, no Pantanal.





“Uma grande conquista para a região que detém o maior território do bioma pantaneiro, que abriga uma fauna diversa, onde também domina o maio felino das Américas, a Onça-Pintada”, ressaltou Evander.