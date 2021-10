Deputado Capitão Contar cobra da Energisa um canal de atendimento exclusivo para tratar sobre prejuízos causados pela falta de energia

Deputado Capitão Contar

Após protocolar indicação para solicitar providências urgentes do Governo do Estado, Agepan e do Procon-MS para melhoria do atendimento da Energisa-MS aos consumidores, o Deputado Estadual Capitão Contar apresentou uma nova indicação que deverá ser encaminhada ao diretor-presidente da Energisa-MS, solicitando a disponibilização de um canal de atendimento exclusivo para tratar sobre os prejuízos causados pela falta de energia, divulgação dos locais que ainda estão sem energia e a previsão para retorno, principalmente em áreas rurais.





Segundo a justificativa, inúmeras pessoas tiveram perdas por conta da falta de energia, e isso precisa ser acompanhado pela Empresa. Umas das principais reclamações recebidas pelo gabinete do parlamentar, em especial durante o caos por conta dos diversos locais sem energia, por tantos dias, é a falta de atendimento da empresa, sem retorno ou previsibilidade alguma, por isso é essencial a implantação de canais de atendimento exclusivo para atender todas as pessoas que contabilizam prejuízos.





“Não é de hoje que a população reclama do atendimento e dos serviços da Energisa, principalmente, quando comparado o valor pago pelo serviço prestado. Porém, com a tempestade que aconteceu no dia 15, ficou evidente a ineficiência da Concessionária que não conseguiu resolver a questão de emergência, agravada pela falta de ações preventivas. O que vimos foi um desrespeito ao consumidor que ficou em muitos locais sem energia por mais de 70 horas e sem previsão de retorno”, declarou Contar.





O parlamentar destaca a dificuldade que os residentes de áreas rurais enfrentam com a falta de energia, que prejudica o acesso à água e meios de comunicação, inclusive impedindo-os de acionar a Concessionária para resolução do problema.





ASSECOM