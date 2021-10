Deputado Barbosinha destaca saldo positivo de 34 mil novas vagas de emprego em MS

Os números positivos na geração de empregos em Mato Grosso do Sul deixaram o deputado Barbosinha empolgado. O parlamentar fez questão de comemorar e reforçar a importância de uma gestão voltada ao desenvolvimento e a parceria entre os poderes para aprovação de pautas positivas que fomentem o crescimento, desenvolvimento e amplie as oportunidades para os sul-mato-grossenses.





Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência, apontam que no mês de agosto Mato Grosso do Sul gerou 2.849 novas vagas de emprego formal. O Estado teve 23.509 contratações, contra 20.660 demissões. O setor de serviços foi o que apresentou o melhor desempenho.





O resultado contribuiu para o saldo positivo de empregos formais de janeiro a agosto de 2021 que apresentou 34 mil novas vagas. Nos últimos 12 meses Mato Grosso do Sul contabilizou 43.901 novos empregos.





“A pandemia trouxe desemprego no último ano e ver este cenário sendo recuperado é essencial para as famílias. Geração de empregos contribui para melhorar a renda da população. O trabalho que temos desenvolvido na Assembleia Legislativa, em conjunto com o Governo, está ajudando muita gente a enfrentar o período crítico de desemprego na pandemia e pós-pandemia. Aprovamos projetos que têm proporcionado apoio financeiro aos setores mais afetados e dado base às políticas do Executivo para os incentivos fiscais que ajudam a gerar empregos e atrair novos investimentos para o nosso Estado”, analisou Barbosinha.





No mês de agosto os setores que apresentaram melhor desempenho no acumulado do ano foram: Comércio (8.386 a mais), Indústria de transformação (4.873 novas vagas) e Atividades Administrativas e Serviços Complementares (3.404 novas vagas).





O município de Dourados, segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, apresentou 3.573 novas vagas de empregos no período. O resultado de outras cidades que mostraram melhor desempenho no mês foram: Campo Grande (11.531 vagas), Dourados (3.573), Três Lagoas (2.115), Aparecida do Taboado (1.308), Corumbá (1.110), Chapadão do Sul (1.103), Rio Brilhante (1.032), Naviraí (953) e Ponta Porã (910).





Por: Luciana Bomfim