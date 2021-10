Deputado Amarildo Cruz propõe memorial para vítimas da Covid-19

De acordo com Amarildo Cruz, o memorial fará registro histórico da pandemia em Mato Grosso do Sul

deputado estadual Amarildo Cruz (PT)

Na sessão ordinária desta quarta-feira (6), o deputado estadual Amarildo Cruz (PT) apresentou uma indicação à Mesa Direta da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), solicitando a construção de um memorial em homenagem às vítimas da Covid-19 no Estado.





“Sugiro que seja construído, na entrada da Casa de Leis, um memorial lembrando as pessoas que perderam a vida em decorrência da doença, que já fez quase 10 mil vítimas em Mato Grosso do Sul. Não se trata de um tributo, mas deixar na memória essa tragédia, a forma como foi conduzida em nosso Estado, que se tornou uma referência na imunização da população”, justificou o parlamentar.





No discurso realizado durante a sessão, Amarildo lembrou que os deputados Onevan de Matos e Cabo Almi foram vítimas da Covid-19. “Fica registrado no tempo, na memória, esse episódio nefasto da história, mas, que serve de atenção para não acontecer mais no País”, acrescentou o parlamentar.





Por: Heloíse Gimenes