Depois de escolher MS para atuar, empresários criam marca que vai comercializar produtos no Oriente Médio

Poucos meses após inaugurar a 067 Vinhos em Campo Grande, o casal brasileiro Alan Oliveira e Gabriela Pache, idealizadores e fundadores do negócio, se programam agora para alçar voos mais altos.





Com o objetivo de cativar o mercado árabe, os empreendedores criaram mais uma marca, a Pantanal General Trading, que será responsável por facilitar a comercialização de diversos produtos brasileiros no Oriente Médio.









Gabriela Pache esteve em Dubai juntamente com Alan Oliveira para fechar negócios. Foto: Divulgação.



Segundo eles, a estrutura do novo negócio já está concretizada e os primeiros contados com o governo e instituições dos Emirados Árabes Unidos também já foram feitos.





Com isso, a ideia é comercializar produtos próprios e fazer parcerias com outras marcas brasileiras. “Todas as empresas e produtores brasileiros interessados em escoar seus produtos para os Emirados passam, desde já, a contar com nossos recursos comerciais, logísticos e de desembaraço aduaneiro, para entrada e livre circulação de mercadorias dentro desses mercados”, disse o empresário.





A vontade de fazer negócio em terras árabes surgiu depois que Alan atuou por 10 anos no Oriente Médio. Desde então, enxergou na região a possiblidade de expandir os trabalhos.





“Eu, pessoalmente, já venho desenvolvendo contatos comerciais na região há quase uma década, através de outros empreendimentos. É uma região próspera, onde vigora a lei do respeito e da confiança nos negócios e também é um povo que está sempre com a atenção voltada a inovações, buscando o melhor para o seu povo e seus negociantes. Por isso, desde que estive nos Emirados pela primeira vez, soube que faria muitos negócios por aqui”, afirmou ele.





Embora o processo de criação da Pantanal General Trading pareça ter sido rápido, precisou de muito empenho e dedicação. Para isso, Alan esteve pessoalmente no escritório da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, em Dubai, da qual a nova marca é associada.





“Nosso fluxo de realização é muito acelerado; desde nossa última reunião, as tratativas com os órgãos públicos dos Emirados, responsáveis por viabilizar a operação, seguiram muito rapidamente. Hoje já possuímos todas as licenças necessárias para importar diretamente do Brasil aos Emirados, e também para fazer o caminho contrário, ou seja, exportar produtos árabes para o Brasil”, revelou o ele.





Alan disse ainda que o próximo passo é fazer o lançamento da Trading, destacando que o empreendimento terá como um dos pilares as vendas onlines. “Estamos preparando um grande lançamento e temos certeza de seu sucesso”, anunciou.





E além de carregar o nome do mais conhecido Bioma Brasileiro, que é o Pantanal, a marca mostrou sua responsabilidade com o meio ambiente patrocinando o Fórum de Sustentabilidade Econômica na Região Amazônica – Brasil e Emirados Árabes Unidos, que aconteceu no dia 03 de outubro e contou com público de Dubai e audiência em todo o mundo, por meio de transmissão ao vivo.





A primeira marca idealizada pelo casal, a 067 Vinhos, começou a ser pensada em 2018, sonho que só se concretizou no início deste ano. “Primeiro formamos nosso negócio em Campo Grande (MS), a casa da 067 Vinhos. Uma vez que ela estava estruturada, partimos para abordar novos mercados e expandir, sempre respeitando o fluxo natural de abundância e prosperidade que a vida oferece”, explicou ele em entrevista por e-mail à ANBA.





O portfólio da 067 conta com mais de 200 marcas entre vinhos, cachaças, gin e acessórios. “Nós, além de apreciadores de bons vinhos, somos apaixonados pela busca do conhecimento antropológico, pelas origens do homem; e o vinho está ligado a essa história”, detalhou o empresário.





A 067 Vinhos conta mais de 200 marcas