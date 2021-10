COVID-19| Capital vacina em 19 locais no feriado de segunda-feira (10)

Vacinação vai ocorrer durante todo o dia, das 07h30 às 17h

Nesta segunda-feira (11), feriado da criação de Mato Grosso do Sul, dezenove pontos de vacinação contra a covid-19 serão abertos na Capital. Devem ir tomar o reforço os idosos com 60 anos, que tenham tomado a 2ª dose da vacina contra a covid-19 até o dia 11 de junho.





Trabalhadores da saúde a partir de 18 anos, que também tomaram a 2ª dose nesta data e imunossuprimidos com 18 anos ou mais, que tenham tomado a segunda dose há, no mínimo, 28 dias, também podem ir tomar a 3ª dose do imunizante.





2ª dose





Já a segunda dose da vacina contra a covid-19 será destinada a quem tomou a Astrazeneca até o dia 10 de agosto; a Pfizer até 20 de setembro e a Coronavac até 19 de setembro.





Onde se vacinar





O número de unidades de saúde que irão vacinar contra a covid-19, amanhã, diminui por conta do feriado, mas o atendimento será feito durante todo o dia, das 07h30 às 17h, nos postos, no drive-thru do Albano Franco e na Seleta.

Imunização





Neste domingo (10), só 374 pessoas foram vacinadas contra a covid-19, na Capital. Desde o início da imunização, 646.684 moradores tomaram a 1ª dose das vacinas, em Campo Grande, o que equivale a 71.37%. Outras 561.672 (61.99%) tomaram as duas doses e 79.385 tomaram a 3ª dose de reforço.









Por Adriano Fernandes