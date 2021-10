COSTA RICA| SEMED entregará um notebook para cada professor, coordenador e diretor da Rede Municipal de Ensino

A valorização do profissional em Educação em Costa Rica segue a passos largos. A partir de 2022 a SEMED (Secretaria Municipal de Educação) vai entregar para cada professor, coordenador pedagógico e diretor da REME (Rede Municipal de Ensino) um notebook para que possam preparar as aulas, fazer correções, participar de cursos e outras demandas que entendam necessárias.





Os equipamentos serão adquiridos com recursos próprios do Município e com recursos do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) e cedidos aos profissionais por regime de comodato. De acordo com o Pregão Eletrônico n° 88/2021 e o valor global do contrato é de R$ 1.433.400,00





Para o prefeito Cleverson Alves dos Santos o investimento é imprescindível para suprir a demanda dos profissionais. “Estamos diante de mais um dia histórico para os professores de Costa Rica. Por conta da pandemia muitos profissionais precisaram se desdobrar para garantir o ensino de forma remota, portanto a aquisição destes equipamentos é essencial para garantir o bom desempenho dos docentes, a qualidade das aulas, além de incrementar o ensino na Rede Municipal”, afirma o gestor.





Ainda segundo o prefeito, o próximo passo é a aquisição de um tablet para cada aluno da REME, além de um reforço na qualidade do material escolar.