Conta de energia elétrica atrasada poderá ser paga em até 24 vezes em MS; saiba como funciona

©Cleidiomar Barbosa

Muitas famílias sul-mato-grossenses tiveram dificuldades de manter as contas de consumo de água e energia elétrica em dia, principalmente diante da pandemia do novo coronavírus que afetou milhares de pessoas. Pensando nisso, a concessionária de energia elétrica de Mato Grosso do Sul Energisa ampliou de 12 para 24 vezes o parcelamento para pagamento de contas em atraso. A medida, segundo a empresa, é uma flexibilização para que os clientes tenham oportunidade de colocar as contas de luz em dia.





A campanha é válida para todos os clientes do Estado. Ou seja, poderão parcelar seus débitos todos os clientes residenciais, rurais, comerciais e industriais. Após o consumidor entrar em contato, a concessionária vai analisar cada situação e repassar a melhor forma de pagamento.





O diretor-presidente da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul - Agepan, Carlos Alberto de Assis, afirma que é necessário que todos os usuários saibam e conheçam os benefícios disponíveis, principalmente quando se trata de eletricidade.





“É necessário que ações como essas ajudem a população a se reerguer, principalmente na pandemia. A Agepan em parceria com a Energisa está aqui para dar todo suporte que o consumidor precisar, divulgando os benefícios e as facilidades disponíveis para todos”, afirma.





Como negociar sem sair de casa?





WhatsApp - Os clientes podem optar por um dos canais digitais disponíveis de sua preferência sem precisar sair de casa. Para negociar pelo WhatsApp (67) 9.9980-0698 com a GISA, assistente virtual disponível 24 horas é só escrever a palavra Parcelamento e dar início à conversa.





Site - Se preferir, o consumidor pode acessar o site, realizar o cadastro e selecionar a opção ‘Negociar Dívida’.





App - No aplicativo Energisa On, (disponível no Google Play ou App Store do celular) o consumidor acessa o ícone Parcelamento.





Outros benefícios





A empresa também oferece benefícios para públicos específicos. A Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), por exemplo, concede descontos na conta de luz para famílias declaradas de baixa renda e inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, Indígenas ou Quilombolas, dependendo da faixa de consumo.





A Agepan, em parceria com a concessionária Energisa, esclarece como funciona a tarifa e como é realizada a inclusão automática desse benefício clicando Aqui





Por: Bruna Aquino - Agepan