Confira o que abre e fecha no feriadão em Campo Grande

Na segunda-feira, é celebrado o dia da Criação do Estado, garantindo quatro dias de folga

O feriadão está próximo e deve proporcionar dias de folga para os trabalhadores e servidores em Mato Grosso do Sul. O dia da criação do Estado de Mato Grosso do Sul, feriado estadual, e o dia de Nossa Senhora Aparecida, feriado nacional, são comemorados na próxima segunda (11) e terça-feira (12), emendando com o fim de semana.





Serão quatro dias de folga, quando muitos sul-mato-grossenses devem aproveitar para viajar, passear ou fazer compras — afinal, também é comemorado o Dia das Crianças. Por isso, o comércio de Campo Grande deve continuar de portas abertas mesmo no feriado. Lojas no centro e shopping devem funcionar normalmente.





Para quem vai sair, é importante lembrar que o uso de máscaras ainda é essencial para evitar a transmissão do coronavírus. Confira mais detalhes sobre o que abre e fecha no feriadão:





Órgãos públicos





Por se tratar de feriado estadual e nacional, os órgãos públicos municipais e estaduais não devem abrir. Somente serviços essenciais, como atendimento em saúde e serviços de segurança pública, devem funcionar.

Saúde





Na área da saúde, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e UBSFs (Unidades Básicas de Saúde da Família) devem fechar em Campo Grande. Apenas as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e CRSs (Centros Regionais de Saúde) funcionam normalmente e ficam abertas 24 horas.





Campo Grande possui quatro CRSs, localizados nos bairros Coophavila II, Aero Rancho, Tiradentes e Nova Bahia. Há seis UPAs nos bairros, localizadas no Leblon, Coronel Antonino, Moreninha II, Universitário, Vila Almeida e Santa Mônica. A Prefeitura ainda informou que haverá vacinação no feriado, em 20 unidades de saúde de plantão.

Comércio





Mesmo sendo feriado, os comerciantes podem atender normalmente na segunda (11) e terça (12), segundo a CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas) em Campo Grande. O comércio pode funcionar mediante o cumprimento de normas para os trabalhadores, que definem a comunicação com cinco dias de antecedência, pagamento de R$ 15 por empregado, folga compensatória e indenização.





Conforme o Sindivarejo CG (Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande), para o dia trabalhado, o empregado fará jus a uma folga, a ser concedida preferencialmente na semana seguinte e no intervalo máximo de 15 dias. O horário de trabalho será das 9h às 18h, exceto para lojas dos shoppings, com intervalo mínimo intrajornada de uma hora.





Supermercados





Os supermercados também devem abrir as portas no feriadão em Campo Grande. De acordo com a AMAS (Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados), os estabelecimentos atendem normalmente, concedendo folga compensatória aos funcionários.





Shoppings





Shopping Bosque dos Ipês: Na segunda (11) e terça-feira (12), o shopping atende das 11h às 22h.





Shopping Campo Grande: O atendimento segue normalmente. As lojas e restaurantes abrem das 10h às 22h.





Shopping Norte Sul Plaza: Também atende normalmente no feriadão, das 10h às 22h. Há programação especial para o Dia das Crianças, Também atende normalmente no feriadão, das 10h às 22h. Há programação especial para o Dia das Crianças, confira.





Shopping Pátio Central: Atende em horário especial. Na segunda (11) e terça (12), o shopping funciona das 9h às 17h, com happy hour na hora do almoço e lazer para as crianças.





Ônibus





Os ônibus devem continuar circulando nas ruas de Campo Grande, mas funcionam em ritmo de feriado. O que quer dizer que circulam com frota reduzida.









​Delegacias





As delegacias que atendem plantão vão funcionar normalmente.





Depac Centro





Padre João Crippa, 1581 – Centro (3312-5700)





Depac Cepol





Rua Soldado-Polícia Militar Reinaldo de Andrade, 167 – Tiradentes (3318-9000)





Delegacia da Mulher (Casa de Mulher Brasileira)





Rua Brasília, Lote A, Quadra 2, s/n – Jardim Imã (3304-7575).









