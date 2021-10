Como líder do PSD no Senado, senador Nelsinho Trad dá boas-vindas ao presidente Rodrigo Pacheco

Novo filiado do partido traz expectativas de sucessão à memória de Juscelino Kubitschek e de novos projetos da legenda para o país

©Luís Carlos Campos Sales

O líder do PSD no Senado Federal, senador Nelsinho Trad (PSD/MS), recepcionou, nesta manhã, o novo filiado à legenda e presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (MG), em cerimônia no Memorial Juscelino Kubitschek (JK) em Brasília.





A chegada do mais novo membro do PSD traz expectativas às lideranças do partido e recordações da gestão presidencial de Juscelino Kubitschek, que transformou 50 anos do Brasil em cinco. “Memorial JK, palco da filiação do presidente do Senado Federal da República, um virtuoso homem público que, mesmo jovem, já tem escrito, em sua biografia, uma história muito bonita cuja trajetória política muito orgulha o estado de Minas Gerais e, por extensão, o nosso país que, com certeza, vai apresentar novas propostas para buscar o desenvolvimento social”, destacou o senador Nelsinho Trad em seu discurso.





Todas as lideranças do partido no país estiveram presentes no evento. De Mato Grosso do Sul, o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, o presidente municipal do PSD de Campo Grande, Antônio Carlos Lacerda, o vice, Robison Gatti, o vereador da Capital Otávio Trad (PSD) e o vereador de Corumbá Chicão Vianna (PSD). O presidente do PSD, Gilberto Kassab, agradeceu pela vinda de todos, destacou a gestão do prefeito Marquinhos Trad como possível pré-candidato ao Governo de MS e o chamou para falar em nome dos prefeitos do partido.

senador Nelsinho Trad ©Luís Carlos Campos Sales

Kassab e demais autoridades do PSD também enalteceram a atuação do senador Nelsinho Trad pela sua ponderação e tranquilidade com que vem conduzindo os pessedistas no Senado. O senador Nelsinho Trad recordou que o PSD foi o primeiro partido a apoiar a candidatura de Rodrigo Pacheco à presidência do Senado e lembrou da fala de Pacheco. “Naquela ocasião, qualificou como filosofia de vida a humildade sem submissão, a coragem sem arrogância e a honestidade sem limites. Suas ações fazem coro a estes princípios e revelam virtudes que o qualificam como um homem público preparado aos grandes desafios que se apresentarão à vossa excelência”, disse o senador Nelsinho Trad.





Pacheco agradeceu as palavras do líder do PSD no Senado e complementou: “Terei absoluto senso de responsabilidade e obediência ao meu líder Nelsinho Trad”.









ASSECOM