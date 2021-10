Com Natal se aproximando, há vagas para 'Papai Noel' com salários de R$6 mil

Entre as exigências estão: ter barba original, empatia com crianças e ensino fundamental incompleto





Com o Natal se aproximando, começam as contratações de profissionais para suprir a demanda da época.

Em Mato Grosso do Sul, empresas buscam novos 'papais noéis' para levar alegria à criançada.

Nesta segunda-feira (18), a Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (FUNTRAB), divulgou a contratação de Papai Noel, as exigências são:

Barba original (sic);

Empatia com crianças;

Disponibilidade de horário (domingo a domingo) e;

Ensino fundamental incompleto.

Ao todo serão quatro vagas com salário de R$ 6 mil.

Os interessados devem baixar o aplicativo MS Contrata + da Funtrab e se cadastrar para concorrer as vagas.

A proprietária da RM Produções explica a dificuldade em encontrar o personagem com as características exigidas pelo empregador.

“Eu confesso que já fiz entrevista com alguns Papais Noéis, mas no momento não encontrei as pessoas certas para fazer esse tipo de papel. Porque ao anunciar um valor alto para quem tem interesse em trabalhar nesse personagem, você acha bastante gente interessada. O problema é encontrar alguém que se encaixa nesse perfil exigido”, conta.

Enquanto em todo o ano de 2020 o saldo foi de 12 456 novas vagas de trabalho formal, o ano de 2021 já contabilizou 34 032 somente nos oito primeiros meses – de janeiro a agosto, conforme o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho.

Em Mato Grosso do Sul, a economia se recupera em ritmo acelerado após a pandemia da Covid-19, com investimentos públicos e privados por todo o Estado.

Diante desta situação o setor do comércio está em busca de mais trabalhadores para dar conta das vendas de final de ano. A expectativa, é gerar cerca de 5 mil empregos para o período natalino.

“Estamos preocupados. Temos uma demanda enorme e não encontramos pessoas para trabalhar”, afirma o presidente da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), Adelaido Vila.

“Não conseguimos entender o motivo, se parte dessas pessoas foi para a informalidade na pandemia. É assustador! As empresas estão oferecendo treinamento e capacitação, mas não encontram candidatos. Estamos pegando as pessoas no laço”, completa.