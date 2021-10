Com gestão moderna, responsabilidade social e inovação, Sanesul está entre as melhores empresas do Brasil

A gestão de excelência da concessionária, responsável pelo abastecimento de água tratada e pelo tratamento do esgoto doméstico em 68 municípios de Mato Grosso do Sul, voltou às manchetes de importantes e influentes órgãos de imprensa do país. A gestão de excelência da concessionária, responsável pelo abastecimento de água tratada e pelo tratamento do esgoto doméstico em 68 municípios de Mato Grosso do Sul, voltou às manchetes de importantes e influentes órgãos de imprensa do país.





A mais recente coroação aconteceu no último dia 5 de outubro no prêmio ‘AS MELHORES DA DINHEIRO 2021’, promovido pela Revista IstoÉ Dinheiro, em reconhecimento aos grandes êxitos empresariais das maiores companhias que atuam no Brasil.





Esta foi a 18ª edição da premiação, a única no País a reconhecer as empresas com as melhores práticas em gestão financeira, responsabilidade social, inovação e qualidade, recursos humanos e governança corporativa. De acordo com os organizadores, são meses de trabalho para avaliar e eleger as campeãs em 31 setores da atividade econômica.





A cada ano, as campeãs em seus segmentos são homenageadas em uma cerimônia que reúne em São Paulo personalidades do mundo corporativo, autoridades do poder público e lideranças setoriais. A premiação envolve Sustentabilidade Financeira, Governança Corporativa, Recursos Humanos, Responsabilidade Social e Inovação e Qualidade. Também foram conhecidas as empresas que se destacaram em seus segmentos, do agronegócio à mineração, da tecnologia aos serviços financeiros. Investimentos nos municípios: Secretário Eduardo Riedel e presidente da Sanesul, Walter Carneiro Júnior vistoriam obras de saneamento.





Investimentos nos municípios: Secretário Eduardo Riedel e presidente da Sanesul, Walter Carneiro Júnior vistoriam obras de saneamento











O diretor-presidente da Sanesul, Walter Benedito Carneiro Júnior, classifica como ‘muito gratificante esse reconhecimento’ e atribui o resultado ao bem-sucedido modelo de gestão adotado pela companhia de saneamento nos últimos anos, principalmente no setor financeiro, onde há controle dos custos, aumento das receitas e planejamento na distribuição dos recursos.





Segundo ele, a Sanesul está pautada por uma gestão altamente profissional e com foco em resultados dentro do planejamento visionário do governador Reinaldo Azambuja e do secretário de Estado de Infraestrutura e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel. “É uma honra para a família Sanesul, incluindo diretores, colaboradores e parceiros. Ser escolhida entre as melhores empresas é gratificante. É uma premiação que faz jus a tanta dedicação e trabalho em favor da qualidade de vida das pessoas e pelo desenvolvimento de Mato Grosso do Sul”, enfatiza Walter Carneiro Júnior. De acordo com o Diretor Administrativo e Financeiro da Sanesul, André Luis Soukef, esse desempenho é fruto de um trabalho de controle e atitudes assertivas tomadas em médio e longo prazo. “Fazemos a gestão da Empresa com foco em desempenho econômico, financeiro e operacional”. Outro ponto importante sempre observado na Companhia, são as mudanças e comportamento do mercado de Saneamento, para nos posicionarmos de forma correta e preventiva, conclui.





Uma das 1000 maiores empresas do país





Em meio a um cenário complexo em 2020, chamado de o ano da resiliência para empresas, a Sanesul se superou. O jornal Valor Econômico, um dos mais conceituados veículos de comunicação do setor de economia do Brasil, publica anualmente a Revista Valor 1000, com as mil maiores empresas do país e análises de desempenho em seus respectivos setores de atuação, e mais uma vez a Companhia de Saneamento de MS está entre as melhores devido ao seu desempenho econômico e preservação ambiental, sendo a primeira em crescimento sustentável, firmando-se entre as melhores empresas do país, segundo o jornal.





Nos últimos dois anos, a companhia bateu recorde de investimentos e com ações estratégicas ampliou o sistema de esgotamento sanitário, elevando a cobertura do serviço para 55% da população atendida. Com esses investimentos, mais a Parceria Público-Privada firmada em 2020, a empresa pretende fazer com que o Estado de MS seja o primeiro a ter o esgotamento sanitário totalmente universalizado.





O reconhecimento da Revista IstoÉ vem três meses depois que o jornal Valor Econômico apontou a Sanesul entre as 14 empresas do setor de saneamento que cumprem as exigências legais e os requisitos que comprovam a sua capacidade econômico-financeira para executar os investimentos necessários para atingir a universalização do Sistema de Esgotamento Sanitário em Mato Grosso do Sul.





A Sanesul se destaca nacionalmente por ter avançado no cumprimento das exigências no novo Marco Legal do Saneamento, que tem o objetivo de garantir o atendimento de 99% da população com água potável e de 90% com tratamento e coleta de esgoto. “A Sanesul é uma companhia sólida, bem estruturada, com estratégias de negócios bem-sucedidos e comprometidos com a nova cultura de transparência e integridade estabelecidas pelo marco regulatório. Agora, vamos em busca de novos mercados, e assim, levar mais qualidade de vida e saúde para o maior número de pessoas”, reforça Walter Carneiro Júnior.





Parceria Público-Privada





Determinada a alcançar a universalização da coleta e tratamento do esgoto doméstico, e garantir o cumprimento e manutenção das metas do Marco Legal de Saneamento, a Sanesul optou por uma decisão inédita em Mato Grosso do Sul. Encontrou na PPP (Parceria Público-Privada) um modelo de gestão que antecipa investimentos privados para obras de esgotamento nos municípios em que opera. O objetivo da concessionária é universalizar o sistema de esgotamento sanitário em até 10 anos. Estado de Mato Grosso do Sul deverá ser o primeiro a atingir essa meta.





Assessoria de Comunicação da Sanesul