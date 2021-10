“Cidade Qualidade de Vida da Pessoa Idosa 2021” premia municípios de MS

Nesta quinta-feira (7), ocorreu, na Unigran Capital, a 1ª edição do Prêmio: “Cidade Qualidade de Vida da Pessoa Idosa 2021”, que tem o objetivo de incentivar os municípios do estado, a realização de práticas de atividades que venha a melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa, e ainda premiar os municípios que se destacarem com ações criativas que promovam o bem-estar físico, mental e social.





Esta ação faz parte das comemorações da Semana Estadual da Pessoa Idosa, instituída pela Lei Estadual nº 4796/2015 de autoria do deputado estadual Renato Câmara, comemorado de 25 de setembro a 1º de outubro e este ano estendido até o dia 15 de outubro, com várias ações em parcerias com os municípios, secretarias de Estado, órgãos públicos, universidades e instituições não governamentais que juntos estão realizando vários eventos on-line e semipresenciais que tem discutido as políticas públicas para as pessoas idosas em Mato Grosso do Sul.





O Prêmio: “Cidade Qualidade de Vida da Pessoa Idosa 2021” é um evento em conjunto entre a Unigran Capital, a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Assembleia Legislativa/MS em parceria com o Colegiado de Gestores de Assistência Social (COEGEMAS) e Fundação de Desporto do Estado de MS (Fundesporte), e premiaram os 10 municípios selecionados, dentre os 36 municípios inscritos.





Os municípios premiados enviaram vídeos de até 10 minutos que foram avaliados pelos critérios de Qualidade, Motivação, Criatividade, Harmonia e Grito de Guerra. “As atividades realizadas pelos municípios superaram as nossas expectativas, os vídeos ficaram fantásticos, parabenizamos imensamente a todos os participantes, e temos a certeza do impulso que esta ação dará para o retorno da atividade com nossos idosos sul-mato-grossenses, pós-pandemia”, declarou o deputado estadual Renato Câmara.

Coordenadora do curso de Educação Física na Unigran Capital e membro da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Edméia Pacheco de Oliveira, conta a satisfação de ter participado da idealização do evento e seletiva dos premiados. “Foi muito bom ter participado deste momento que vem marcar a importância da atividade física na terceira idade, estimulando os municípios a proporcionarem isso também a seus idosos para que tenham uma vida saudável”.





“É sempre uma alegria ter parcerias que incentivam o esporte e a saúde, e a Unigran Capital reforça ações como essa, que fomentam o diálogo em como a educação e o ensino melhora a qualidade de vida das pessoas por meio deste projeto, atendendo assim às demandas da sociedade, assim cumprimos a nossa missão, apoiando o desenvolvimento contínuo onde estamos inseridos. Estaremos sempre disponíveis para essas parcerias em oferecer apoio, serviços e infraestrutura da Unigran Capital”, comenta a reitora do Centro Universitário Unigran Capital, Mariana Zauith.





Municípios premiados:

Caarapó

Ivinhema

Nova Andradina

Iguatemi

Miranda

Aquidauana

Rio Brilhante

São Gabriel do Oeste

Juti

Campo Grande









Fonte: ASSECOM