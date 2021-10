Chuva forte derruba árvores e fecha ruas em Campo Grande

Em 40 minutos já choveu 13mm em Campo Grande e é preciso atenção redobrada no trânsito

Árvore de grande porte caiu e interditou trecho da Rua Sebastião Lima

A quinta-feira (14) começou com chuva forte em Campo Grande e um trecho da Rua Sebastião Lima, no bairro Monte Líbano, está fechado por uma árvore de grande porte que caiu durante o temporal desta manhã.





De acordo o leitor Eder Malheiros, na avenida Marechal Teodoro, entre o Trevo Imbirussu e o Terminal Aero Rancho também houve queda de árvore. "No sentido de quem vai pro bairro, atravessou a via, é uma árvore bem grandona", disse ao Campo Grande News, pelo canal Direto das Ruas.





Também foi registrada queda de árvore na avenida Fernando Corrêa da Costa, logo depois do cruzamento com a Rua José Antônio, no bairro Vila Rosa Pires. "Estamos voltando na contramão, não tem como passar, é perto aqui da universidade que tem na avenida", disse o leitor Frank Rondon.





A chuva forte começou por volta das 5h20 e em 1h acumulou 13 milímetros. A previsão indica mais chuva ao longo desta quinta-feira e o volume pode chegar até 50 milímetros.

