CHAPADÃO DO SUL| Piloto mantém performance na pista e se prepara para o estadual de 2022. João Pedro foi o 2º em sua bateria

O cartódromo Ayrton Senna começou a viver dias melhores na infraestrutura e otimismo de seus administradores. No final de semana 22 pilotos participaram do 3º Troféu MS de Kart com disputas em freadas a cada curva. João Pedro Melo (Chapadão do Sul) ficou em segundo lugar em sua bateria. As provas deste ano servem de preparação para a temporada de 2022 que promete ser umas das mais disputadas dos últimos anos após a confirmação do campeonato estadual





Nesta final de semana as provas foram dividida em duas baterias de dez minutos cada. Na F4 o grande destaque foi a atual campeã Julia Rolim. João Pedro Melo chegou logo a seguir com excelente ritmo de prova. Já a categoria Executive foi disputada pelos principais pilotos do estado em karts mais potentes com motores dois tempos. Guilherme Morandini foi o grande campeão.









No último dia 5 João Pedro Melo teve excelente desempenho na prova de kart realizada em Biriguí (SP). Saiu em nono e chegou na terceira posição na categoria válida para pilotos de MS e quinto no geral. O resultado foi excelente devido ao elevado nível dos competidores. O “time” do Grupo SM trocou de chefe de equipe agora sob o comando do mecânico “Rodox”, profundo conhecedor de chassi, fundamental na aerodinâmica do kart





A competição foi a sexta etapa da Copa MS em Birigui que conta com pilotos de Mato Grosso do Sul e de São Paulo. A categoria MS contabiliza pontos apenas para pilotos do Estado. Também foram disputadas baterias Sênior, Geral (todos os pilotos competindo), a Light (Iniciantes). A competição foi organizada pelo renomado piloto Rodrigo Stephanini e a Speed Park









Fonte: https://chapadensenews.com.br/