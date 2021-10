CHAPADÁO DO SUL| MS+ Esportes: município terá nova quadra sintética de Futebol e Pista de Atletismo Oficial

Foi firmado na manhã desta quarta-feira, 20, a parceria entre Governo do Estado do Mato Grosso do Sul e Prefeitura de Chapadão do Sul para a construção de importantes projetos que fomentarão ainda mais as atividades esportivas em nosso município. Assim, será construído em Chapadão do Sul uma quadra de futebol com grama sintética, uma quadra de basquete 3x3 e a Pista Oficial de Atletismo. O prefeito João Carlos Krug esteve no evento acompanhado do secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer, Altair Trentin.





O prefeito João Carlos Krug ressaltou a importância do Esporte para o desenvolvimento de nosso município. “Com o Esporte formamos verdadeiros cidadãos. Hoje, disponibilizamos diversas modalidades para as nossas crianças e adolescentes, assim temos a certeza que eles crescerão de forma saudável, com respeito e disciplinas as regras, praticando sempre o bem ao próximo. Tanto o Municipio de Chapadão do Sul quanto o Governo do Estado apoiam integralmente o esporte como ferramenta de desenvolvimento da nossa população”, explica.





Para o Governador do MS, Reinaldo Azambuja, esses projetos são a retomada oficial das atividades esportivas em nosso Estado. “Com uma série de investimentos, o ‘MS+Esporte’ vai atender todas as modalidades. Com ele, vamos segurar atletas de alto rendimento aqui no Mato Grosso do Sul”, destacou o governador.





O secretário de Esporte, Juventude e Lazer, Altair Trentin, esteve no evento e ressaltou que com os novos espaços, Chapadão do Sul continua no caminho de se tornar um Polo regional em todas as áreas. “Chapadão do Sul atualmente se consolida cada vez mais como um Polo de Desenvolvimento Econômico, Agronegócio e Educação, mas, nesta mesma seara, o município se firma como um Polo do Esporte. Atualmente contamos com centenas de crianças em nossas escolinhas esportivas e disputamos ativamente diversas competição. Também somos referências em competições estaduais de ciclismo, atletismo, skate e muito mais”, finaliza.





A Quadra de Futebol com grama sintética será construída no Esplanada V, local estratégico para que o esporte seja fomentando em todas as regiões da nossa cidade. Já a Pista de Atletismo Oficial será em frente ao Ginásio Municipal, tornando aquele espaço um grande complexo para a prática de múltiplas atividades esportivas e sendo um local que trará competições estaduais, nacionais e estará apta a trazer até competições internacionais.





MS+ Esportes





Com mais de R$ 120 milhões em investimentos, o programa MS+ Esporte já é considerado o maior na história do esporte de Mato Grosso do Sul, contemplando ações em todos os municípios do estado.





Lançado nesta semana pelo governador Reinaldo Azambuja, o programa prevê entre suas ações obras de reforma e construção de ginásios, instalações e complexos esportivos; divulgação de novos programas e projetos; editais de fomento a clubes e federações; além do anúncio de grandes eventos esportivos de nível nacional.