CAPITAL| Vacinação contra covid segue em 37 locais nesta quinta-feira (28)

Aplicação de doses tem início ao meio-dia e vai às 18h na Capital

A vacinação contra a covid-19 tem sequência nesta quinta-feira em 37 locais espalhados por Campo Grande.





De acordo com o calendário da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), a aplicação de doses começa às 12h na Seleta, localizada no São Francisco, às 12h30 no drive-thru montado no Pavilhão Albano Franco, na avenida Mato Grosso, e em 35 unidades de saúde distribuídas pela cidade.





A primeira dose da vacina está disponível para qualquer pessoa a partir de 12 anos de idade. Já a segunda dose será aplicada em quem tomou a primeira da Astrazeneca até 26 de agosto, da Coronavac até 5 de outubro e da Pfizer até 6 de outubro.





A terceira dose poderá ser aplicada em trabalhadores da saúde e idosos que tomaram a dose anterior até 28 de junho, e adultos com alto grau de imunossupressão, desde que tenham recebido a segunda dose há no mínimo 28 dias.





Confira os locais de vacinação:









Por Gabriel Neris