CAPITAL| Primeira edição presencial do projeto Encontro de Etnias vai celebrar a cultura espanhola

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), promove a primeira edição presencial do projeto “Encontro de Etnias”, que tem como objetivo dar visibilidade para as diversas manifestações artísticas de comunidades que participam do cenário cultural da cidade. Hoje, dia 15 de outubro, às 19h30, no Armazém Cultural, a Espanha será apresentada por meio do espetáculo da Associação Cultural Hispano Brasileira Embrujos de España, sob a direção de Maria Helena Pettengil.





Nesta edição, em especial, está sendo realizada uma parceria com a Loja Maçônica Justiça e Perseverança 2.174 e ALB que prevê a troca de um brinquedo pelo ingresso. Os itens arrecadados serão destinados à campanha do Dia da Criança e entregues a duas entidades, Cica e CRAS Vila Popular.





O projeto “Encontro de Etnias” já celebrou diversas culturas que hoje formam a identidade campo-grandense, como os japoneses, os libaneses e os bolivianos. A cultura espanhola foi escolhida por conta da Lei 3.803, que institui no Calendário Oficial de Eventos pela cidade o Dia da Comunidade Espanhola.





De acordo com o secretário municipal de Cultura e Turismo, Max Freitas, esse projeto envolve reconhecimento, proteção, preservação, valorização e divulgação do patrimônio cultural campo-grandense.





“Ao registrar a manifestação da diversidade de práticas culturais por meio de suas expressões artísticas, práticas sociais, atos festivos, técnicas artesanais tradicionais, transmissão de saberes, celebrações e formas de expressões, a Sectur cumpre uma de suas missões institucionais que é valorizar os grupos étnicos de difusão das artes e expressões culturais, destacando a pluralidade e diversidade cultural presentes na cidade e que participam da própria cultura local”, diz Max.





Para Maria Helena Pettengill, presidente da comunidade hispânica de Campo Grande, é uma grande alegria estrear este novo formato de projeto. “É uma grande oportunidade de poder se apresentar para o público depois desse tempo todo de pandemia”, completa.





O espetáculo será transmitido também de forma online, ao vivo, pelo canal da Sectur no Youtube, que pode ser acessado aqui.





Serviço – O Armazém Cultural fica na Avenida Calógeras, 3065. Mais informações podem ser obtidas nas redes sociais da Sectur pelo @secturcg .