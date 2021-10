CAPITAL| Presidente Carlão entrega Moção de Congratulações a Sargento da PM Marcelo Pinto Santos

Na manhã desta terça-feira (19.10), o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, recebeu em seu gabinete na presidência da Casa de Leis para entregar Moção de Congratulações a Marcelo Pinto Santos, policial militar, 1º sargento, músico saxofonista. Formado em licenciatura em musica pela UFMS lotado no Cefap, corpo musical, atua também como musico, na cidade de Campo Grande como saxofonista. Trabalha com crianças carentes dando aulas gratuitas no Bairro Estrela Dalva.





“Esse reconhecimento só é entregue a cidadãos campo-grandenses que se destacam no exercício de suas funções. No seu caso, essa honraria aprovada por unanimidade em plenário pelos 29 vereadores da Capital, deve-se a sua atuação em favor da segurança pública como sargento da PM e também por seu trabalho no setor social levando a cultura musical como instrumento de transformação social. Essa honraria nos foi sugerida pela líder comunitária e assistente social Elza Matos”, destacou Carlão.





O presidente da Câmara Municipal agradeceu o trabalho desenvolvido pelo sargento e destacou a necessidade de mais integrantes da corporação que sejam referência para sociedade.





“Agradeço ao reconhecimento e destaco servirá como estímulo maior para continuar trabalhando pela segurança pública e pela cultura, através da música que uma manifestação artística fundamental”, disse o sargento Marcelo.





ASSECOM