CAPITAL| Prefeito vai à Brasília pleitear recursos para obras no Rio Anhanduí

Marquinhos Trad (PSD) visita bancada federal de MS e vai conversar com a coordenadora do grupo

Marquinhos Trad, pré-candidato pelo PSD ao Governo de MS em 2022, vai pleitear recursos em Brasília ©ARQUIVO

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), cumpre agenda política nesta quarta-feira (27) em Brasília (DF), onde tem vários compromissos marcados durante o dia, como a visita à bancada federal de Mato Grosso do Sul. Ele pleiteia recursos para a realização de obras de infraestrutura na cidade.





Entre as conversas que Marquinhos fará, está a com Simone Tebet (MDB), senadora sul-mato-grossense que coordena a bancada em Brasília sobre o repasse de emendas para trabalhos de drenagem e pavimentação - o grande foco é continuar as obras no rio Anhanduí, já no trecho da avenida Ernesto Geisel.

Obras na Ernesto Geisel, às margens do Rio Anhanduí, se arrastam há vários anos em Campo Grande ©Denilson Secreta/Divulgação/PMCG

A obra foi anunciada com pompa no fim da gestão de Nelsinho Trad (PSD), em 2012, passando pelas mãos dos sucessores Alcides Bernal e Gilmar Olarte (ambos do PP), mas sofrendo com problemas nas licitações, que chegaram a sofrer cancelamentos.





Passados quatro anos, Marquinhos foi eleito em 2016 e ficou responsável por tocar o projeto, que sofre com atrasos de repasses e, assim, também com atrasos na entrega dos trabalhos. Não há prazo para fim das obras, nem valor fechado para tal.

PSD nacional - O encontro com Simone ocorre à tarde e, antes disso, Marquinhos participa do ato de filiação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao PSD. O parlamentar fazia parte do DEM e era visto como aliado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), mas agora é cogitado como adversário dele em 2022.





O evento acontece nesta manhã. Pacheco, senador por Minas Gerais, foi anunciado no sábado (23) em evento do PSD no Windsor Barra Hotel, no Rio de Janeiro (RJ), quando o presidente da sigla, Gilberto Kassab, também aproveitou para lançar Marquinhos como pré-candidato ao Governo de Mato Grosso do Sul.





Por Nyelder Rodrigues