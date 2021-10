CAPITAL| A partir do dia 18 de outubro, aulas na rede municipal de ensino vão retornar ao horário normal

As aulas do turno matutino serão das 7h às 11h10, já no período vespertino os alunos vão cumprir o horário das 13h às 17h10.

A secretaria municipal de Educação (Semed) decidiu que a partir do dia 18 de outubro, as aulas nas escolas municipais de Campo Grande voltarão a atender os alunos com o horário normal, que era oferecido antes da pandemia.





As aulas no turno matutino serão das 7h às 11h10 e, no vespertino, das 13h às 17h10, com 10 minutos de intervalo. A distribuição dos horários será de quatro aulas por dia, de 60 minutos cada uma.





Antes da data definida, as aulas seguem em regime escalonado. Enquanto uma turma tem aula presencial em uma semana, outra fica no ensino remoto.





A Semed também prorrogou, até 8 de outubro, o prazo para que os pais decidam se querem ensino presencial escalonado ou apenas o remoto. Vale lembrar que essa decisão dos pais será aplicada ao aluno até o final do ano.