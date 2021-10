CAPITAL| No Dia do Vereador, presidente Carlão fala do privilégio de ser um representante da população

vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB)

Na manhã desta sexta-feira (01/10), data em que se comemora o Dia do Vereador, o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, relembrou de sua trajetória como representante popular. O parlamentar ressaltou o papel do vereador como sendo o agente público mais próximo do povo e fez um balanço de seus mandatos com números expressivos com mais de 220 Leis sancionadas, 10 mil indicações e emendas a entidades da saúde e social.





“Quando comecei minha trajetória comunitária na Região do Nova Lima sempre tive em mente e no coração o desejo de transformar a vida da população, em especial das periferias. Estar vereador é um privilégio concedido pelos campo-grandenses que me escolheu para representá-los. Refletindo sobre este papel, reforço meu compromisso de muito trabalho e dedicação para continuarmos avançando e colhendo os frutos do desenvolvimento. Como presidente da Câmara Municipal destaco minha essência comunitária, popular e meu desejo de ajudar a tornar a Casa do Povo, cada vez mais próxima e acessível a todos. Juntos somos mais fortes e podemos mais!”, disse.





Para ele, o papel do vereador é ser um “servidor do Povo, um despachante comunitário, precisa ser aberto à população”, caso contrário não consegue permanecer exercendo a função.





“Agora, exercendo a função de presidente da Câmara, entendo que minha função fica ainda mais ampliada. Além de dedicar meu mandato à população, tenho como missão ajudar a Casa, todos os vereadores meus pares, a exercerem seus mandatos de forma profícua com um suporte administrativo do Poder Legislativo cada vez mais eficiente para a cidade. Produtividade, participação popular e eficiência”, concluiu Carlão.





Por: Janaina Gaspar