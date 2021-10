CAPITAL| FAC realiza de 28 a 30 de outubro mais uma edição de drive-thru da reciclagem

O Fundo de Apoio à Comunidade realiza de 28 a 30 de outubro, das 9h às 20h, o 4º Drive-Thru da Reciclagem. A ação acontece durante a Semana Lixo Zero Brasil e dá sequência às ações do FAC, que tem como foco conscientizar a população com relação ao descarte correto do lixo, informar sobre práticas sustentáveis e reciclagem. Assim como nas edições anteriores, o evento acontece nos Altos da Afonso Pena, ao lado das obras do Aquário do Pantanal.





Ainda no formato drive-thru, onde os condutores podem entrar com o veículo e fazer o descarte correto sem descer do carro, este ano o evento conta com novidades. Além dos ambientes da coleta, doação e empreendedorismo, a programação contará com ações educativas e cultural, entretenimento, atividade física e espaço kids. Todo o evento acontece com adoção das medidas de biossegurança de prevenção a disseminação da Covid-19.





Durante os três dias será possível descartar papel, papelão, plástico, garrafa pet, vidro, óleo de cozinha usado, sucata de ferro como bicicleta, geladeira, ferro e afins, eletrônico, tecido, banner, medicamento vencido, ração, acessório e medicamento para pet, além de lâmpada, pilha e bateria.





No ambiente de empreendedorismo haverá a apresentação de produtos e serviços por parte de empresários que adotam e acreditam em práticas sustentáveis nos seus negócios. O FAC estará com o ambiente da doação, onde a população poderá deixar roupas, calçados, alimentos não perecíveis, brinquedos, móveis, material de construção e tudo que estiver em boas condições de uso para serem repassadas às famílias em situação de vulnerabilidade social da cidade.





A presidente da Comissão Municipal dos Objetivos de Desenvolvimentos Sustentáveis, a primeira-dama de Campo Grande, Tatiana Trad conta que o evento foi adotado pela população e já faz parte do calendário de ações da Prefeitura. “É muito legal ver que a cada edição as pessoas estão mais participativas. Isso significa que estamos conseguindo conscientizá-las sobre a importância da preservação do meio ambiente. Para quem passar pelo local e fizer o descarte correto do lixo reciclável, poderá escolher uma muda frutífera para levar”, adianta a gestora do FAC.





A Embaixadora do Instituto Lixo Zero Brasil em Mato Grosso do Sul e gestora do evento juntamente com o FAC, Ana Cristina Franzoloso, enfatiza que o intuito do evento é fortalecer a ideia do descarte correto e incentivar a sociedade a realizar essa iniciativa e práticas sustentáveis.





“Além de fomentar o descarte correto, também promovemos o empreendedorismo sustentável, oportunidade de geração de renda, impacto social e ambiental, preservação da água entre outros temas. Dentro da linha da educação, a oportunidade de ensino e informativos relevantes para o desenvolvimento econômico e social do nosso município”, ressalta Ana Cristina.





Resíduos coletados





Em julho, durante o 3° Drive-Thru da Reciclagem, foram mais de 4,6 toneladas de resíduos coletados. Diante desse material que terá destinação correta, a ação conseguiu alcançar a marca de 27 milhões de litros d’água preservados. O descarte correto dos materiais minimiza o impacto ambiental.





Nas últimas três edições foram descartadas de forma correta 12,6 toneladas de resíduos. Com isso, foi possível preservar 33,7 milhões de litros d’água através da coleta de óleo usado e medicamentos vencidos, que não foram depositados na natureza e, com isso, evitou-se a contaminação do recurso.





Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)





Em 2017, Campo Grande aderiu a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, subscrita pela República Federativa do Brasil, que visa promover mudanças positivas no mundo do futuro.





Esses objetivos representam planos que todos os Estados-membros da ONU devem seguir para atingir algumas metas. Dentre elas destacam-se: erradicação da pobreza, promoção da prosperidade e bem-estar geral, proteção do meio ambiente e mitigação das mudanças climáticas.





A 4ª edição do Drive-Thru da Reciclagem contempla a meta 6 dos ODS 6 (Água potável e saneamento: assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos), meta 4 (Educação de qualidade: essencial a promoção de uma educação inclusiva, igualitária e baseada nos princípios de direitos humanos e desenvolvimento sustentável) e a meta 12 (Consumo e produção responsáveis: assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis). Ao todo, são 17 objetivos que compõem os ODS atualmente.





O Drive-Thru da Reciclagem é realizado pelo FAC e a Du Bem cursos produtos e serviços sustentáveis, com apoio oficial da Berpram, Aço & Aço e Limh; Apoio institucional da Prefeitura Municipal de Campo Grande, Instituto Lixo Zero Brasil, Embaixadoras da Água, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, BPW-CG Comissão Meio Ambiente, UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), Uniderp; e tem como parceiros: equipe Semana Lixo Zero CG, Recic.LE, Lumini, EcoSupply, Organoeste, Publicidade e Propaganda UCDB, Projeto Click Verde, Rede Amigas e Negócios, Rádio Jara e Rádio Daran.





Serviço – 4° Drive-Thru da Reciclagem





Data: 28, 29 e 30 de outubro de 2021





Horário: das 9h às 20h





Local: Altos da Avenida Afonso Pena, ao lado das obras do Aquário do Pantanal, em Campo Grande





Para mais informações: WhatsApp (67) 99908-6937 / 2020-1361 ou pelas redes sociais do FAC @fac.pmc / dubem_sustentavel.









ASSECOM