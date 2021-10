CAPITAL| Aprovado PL que institui o programa "Saúde para Todos" de autoria dos vereadores Victor Rocha, Carlão, Papy e Pitu

vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB)

Preocupado com a situação da saúde na Capital, o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, subscreveu o Projeto de Lei 10.249/21, de autoria do vereador Dr. Victor Rocha, que institui o programa “Saúde para Todos” em Campo Grande. O presidente comemorou a aprovação do Projeto que consiste em organizar mutirões na saúde para exames, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos de média e alta complexidade, priorizando o atendimento a pacientes em fila de espera na rede municipal de saúde. Os vereadores Pay e Silvio Pitu também subscreveram o Projeto.





“Vivemos um período extenso de Pandemia e a saúde centralizou esforços no combate e tratamento ao Covid-19, agora que avançamos na vacinação, precisamos voltar a priorizar os demais problemas de saúde que infelizmente foram ficando em fila de espera. Esse mutirão é fundamental para a realização desses exames e consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos de média e alta complexidade. Fico feliz com a ideia do vereador Victor Rocha e por isso subscrevi a Lei, para ajudar na cobrança de sua completa execução pelo Poder Executivo”, destacou o presidente.





Conforme discorre o Projeto, ao poder público caberá incentivar a realização dos mutirões e formalizar parcerias com universidades, empresas privadas e profissionais da saúde a fim de proporcionar a realização das ações públicas, seja pela rede própria ou contratualizada.





Por: Janaina Gaspar