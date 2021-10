CAPITAL| Após tempestade, cidade amanhece com ruas bloqueadas e semáforos desligados

Pelo menos 154 quedas de árvore foram registradas na cidade e 34 bairros ficaram sem energia

Galhos bloqueiam pista da Avenida Afonso Pena na manhã deste sábado ©Kísie Ainoã

Árvores bloqueando ruas e semáforos desligados em vários pontos, esse é o cenário encontrado em Campo Grande por quem saiu das ruas na manhã deste sábado (16), consequência da tempestade de areia e dos ventos de quase 100 km/h registrados na Capital na tarde de ontem.





Em frente ao Parque das Nações Indígenas, na Avenida Afonso Pena, duas árvores arrancadas pelos ventos na tarde de ontem continuam no chão e junto com elas, os fios dos postes de energia. Por conta disso, uma das pistas da avenida ficou bloqueada.





Na Rua Visconde de Taunay, cruzamento com a Avenida Duque de Caxias, um poste quebrou na base e tombou em cima de duas árvores. Uma delas caiu e interditou a pista. A situação se repete em outras duas da região.





Não é preciso andar muito pelo Bairro Amambai para ver os galhos no meio da pista. Morador da região, Pedro Paulo Fontes, contou o medo de que as árvores continuem caindo. “Ainda estou com medo de cair mais árvores. Nunca vi uma coisa dessas. Estava voltando para casa ontem e ia parar em um posto de gasolina, mas não tive coragem”.





Além dos galhos espalhados pelas ruas, vários semáforos estão desligados. Na principal avenida da cidade, os sinais entre o trecho da Rua Joaquim Nabuco e Avenida Joaquim Dornelas, não funcionam desde ontem. O mesmo se repete na Rua Joaquim Murtinho.





José Augusto Moraes, de 47 anos, é segurança em um dos comércios da Afonso Pena e viu de perto o caos causado pela tempestade. “Os semáforos continuam sem funcionar e o vento foi derrubando tudo. A gente se assustou porque foi muita coisa acontecendo. Não sei como está na minha casa. Mas acho que está tudo bem porque minha família não falou nada, mas foi bem feio mesmo”, narrou.





Segundo balanço divulgado na noite de ontem, pelo menos 154 quedas de árvore foram registradas na cidade e 34 bairros ficaram sem energia.

Fios arrancados na Rua Visconde de Taunay ©Kísei Ainoã









Semáforos desligados na Avenida Afonso Pena ©Kísie Ainoã