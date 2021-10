BONITO| Prefeito assina convênios da reforma do Ginásio de Esportes e instalação de arena esportiva

O Prefeito Josmail Rodrigues juntamente com o Secretário de Esportes Marcelo Santos de Souza estiveram em Campo Grande (MS) nesta terça-feira, 19 de outubro, para participarem do lançamento do “MS Bom de bola” programa que faz parte do pacote de investimentos “MS+ Esporte” do Governo Estadual de Mato Grosso do Sul.

Na ocasião o Prefeito assinou os convênios com a FUNDESPORTE (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) da reforma do Ginásio de Esportes Municipal, e da instalação da arena esportiva com grama sintética, arquibancadas e luz de LED.

O Prefeito Josmail Rodrigues agradece os investimentos destinados ao esporte de Bonito “Gostaria de agradecer o Governador Reinaldo Azambuja e o Secretario de Infraestrutura Eduardo Riedel, pelos investimentos feitos no esporte de Bonito, presenteando a população com essa linda arena esportiva com campo sintético toda estruturada, além da reforma inteirinha do nosso Ginásio de Esportes Municipal”.



Fonte: Assecom