BONITO| Governo Federal lança Águas do Agro na celebração de 1000 dias de gestão

Na sexta-feira (1º), o Governo Federal celebrou os 1000 dias de governo, com o lançamento do Programa Nacional Águas do Agro, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). O ato ocorreu em Bonito (MS) para marcar a comemoração na Região Centro-Oeste. O programa dialoga com os esforços em promover a sustentabilidade nos processos produtivos da agropecuária brasileira, por meio da disseminação de tecnologias fundamentadas em manejos conservacionistas do solo e da água.





Com a adoção do planejamento do uso da terra e de tecnologias integradas com o uso dos recursos naturais, potencializa-se a produtividade e a saúde dos solos.





O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em exercício, Marcos Montes, destacou a importância da participação do produtor rural e dos munícipios na iniciativa. “O programa é para profissionalizar o produtor rural, mas também quem trabalha nas prefeituras”.





A diretora do Departamento de Produção Sustentável e Irrigação do Mapa, Mariane Crespolini, explicou que o programa levará orientações para as propriedades rurais com disponibilidade hídrica crítica, que recebem menos assistência técnica com a maior presença de solos descobertos e erosão acentuada, e municípios que recebem menos assistência técnica e com maior proporção de propriedades com uso de irrigação.





“Temos cerca de 70 milhões de hectares de pastagens no país. E milhões deles têm algum grau de degradação. Esse é um grande desafio para erosão de solo, mas também uma grande oportunidade. O Brasil pode multiplicar a sua produção de alimentos na mesma área”, afirmou.





Já o secretário de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação do Mapa, Fernando Camargo, ressaltou que o programa vai combater problemas, como a erosão do solo, além de melhorar a qualidade do solo e da água para a produção rural. “O Águas do Agro mostra que a fixação de carbono no solo é um grande ativo. E os ativos do produtor rural brasileiro são o solo, a água e o sol”.









CPR Verde





Durante o evento em Bonito (MS), foi transmitido o discurso do presidente da República, Jair Bolsonaro, que participava de evento comemorativo dos 1000 dias de gestão em Brasília.





Na cerimônia, no Palácio do Planalto, o presidente assinou o decreto que cria a Cédula de Produto Rural (CPR) Verde.





Com a cédula, que poderá ser emitida a partir deste mês, o produtor rural será remunerado por serviços ambientais, como preservação de mata nativa em sua propriedade. “É um programa extremamente ousado, que veio para fazer justiça ao produtor rural, que é o grande mantenedor do meio ambiente. O que o agro está fazendo, é com responsabilidade, criando esse ambiente sustentável que todos esperam de nós”, destacou o ministro da Agricultura em exercício, Marcos Montes, em Bonito (MS).





Participaram do evento, ao lado do presidente, os ministros da Economia, Paulo Guedes, e do Meio Ambiente, Joaquim Leite.







Alimentos para as famílias brasileiras





A sustentabilidade na produção ainda permite que o setor agro mantenha o seu compromisso da segurança alimentar com os brasileiros.





Em parceria com o Ministério da Cidadania, a Conab adquire produtos para a formação das cestas básicas, operacionaliza a montagem e promove a guarda dos estoques, além de auxiliar na logística de distribuição a famílias cadastradas em situação de vulnerabilidade, condição agravada pela pandemia de covid-19.





As entregas alcançam todo o país, com um total previsto de mais de 1,6 milhão de cestas de alimentos, 37 mil toneladas de alimentos, que devem beneficiar 424 mil famílias.





De acordo com o diretor-presidente da Conab, Guilherme Ribeiro, em 2020, foi executado, via Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), um total de R$ 223 milhões para a aquisição de sementes e a compra com doação simultânea. Os valores possibilitaram a comercialização de 77 mil toneladas de alimentos produzidos por 31.213 agricultores familiares, organizados em cooperativas ou associações.





Em Bonito (MS), foi realizada a entrega de alimentos a famílias indígenas e quilombolas, representadas por Indianara Candelário, da etnia Terena, e Amarildo da Silva, do Distrito Águas do Miranda.





Retomada do turismo





No evento, ainda foi anunciada importante iniciativa para a retomada do turismo na região. O Sebrae apresentou o Programa de Nomadismo Digital Viva Mais Bonito.





O programa incentiva o turismo de longa permanência de nômades digitais e trabalhadores remotos, preparando o trade local para a experiência desses moradores temporários. Essa metodologia será replicada para outros destinos do país.





A solenidade de 1000 dias de gestão do Governo Federal fez parte da programação de aniversário de Bonito, a ser comemorado no dia 2 de outubro, e contou com a presença do prefeito da cidade, Josmail Rodrigues.





Ainda estiveram o superintendente federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Mato Grosso do Sul, Celso Martins, o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar de MS, Jaime Verruck; o diretor Superintendente do Sebrae em Mato Grosso do Sul, Cláudio Mendonça; e o presidente da Federação de Agricultura e Pecuária em MS, Marcelo Bertoni.









