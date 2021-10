BDM Digital realiza mais uma ação sustentável em Rochedo e Corguinho e anuncia expansão do evento à outras cidades

Rochedo e Corguinho receberam, no último sábado de setembro (25), a sexta troca de recicláveis e/ou artesanato por BDM Digital. Ambas as cidades foram modelos para a realização desse evento que contribui para que a população prospere e também preserve o meio ambiente. Com a realização das seis ações, chegou o momento de expandir e levar a operação para outros municípios de Mato Grosso do Sul.





Conforme explica a representante do BDM Digital, Poliana Ferro, um novo cronograma da ação será informado em breve com muitas novidades. “Devido ao sucesso das trocas anteriores, hoje temos a proporção de expandir para mais quatro municípios que estaremos divulgando futuramente. Estamos cada vez mais abrindo carteiras novas e as pessoas já estão acostumando a usar o BDM no dia a dia. Vamos continuar cumprindo com o nosso propósito que é ter uma cidade mais limpa e conseguir dar o poder aquisitivo para qualquer classe social”.





Por meio da ação, a equipe do BDM auxiliou os moradores de Rochedo e Corguinho a entenderem os benefícios de usar o dinheiro digital para fazer compras diariamente e conquistar a dignidade financeira, proporcionando, inclusive, a realização de sonhos até então difíceis de conseguir. Como é o caso de Wellington Oliveira que juntou latinhas, garrafas PET e alumínio para trocar pelo BDM, e com esse dinheiro digital pretende comprar um celular ao filho.





“Essa é a primeira vez que estamos vindo na ação, a gente estava juntando latinha, garrafas e alumínio para trocar porque ele [filho] quer um celular e estamos fazendo de tudo pra conseguir realizar esse sonho dele. Gostamos muito da ação, nos surpreendemos, pois deu mais BDMs do que a gente esperava e isso é muito bom porque assim a gente vai juntando pra conseguir o aparelho que ele quer”, diz o morador de Rochedo Wellington.





Além de Wellington, o filho de Adelina Aparecida também quer um telefone. “Eu trouxe latinhas e panelas e deu 24 BDMs. Vou continuar juntando porque meu menino quer um telefone, então já uno o útil ao agradável, desocupando espaço em casa e dando um destino correto aos lixos recicláveis e fazendo meu filho feliz”, conta.





O BDM Digital também está mudando a vida de Lya Eulália, que vai usar o valor trocado em recicláveis para ampliar o espaço de pronto atendimento aos animais que montou em sua própria casa. “Esse BDM eu pretendo juntar mais um pouco com o que eu já tenho, porque eu cuido de animais e trato daqueles que foram atropelados ou que estão doentes, e com esse dinheiro que estou lucrando na ação, pretendo ampliar o meu pronto-socorro que tenho em casa”, afirma.





João Henrique participou de todas as trocas, sempre levando latinhas, garrafas PET e alumínio. O sonho dele é mais ousado, mas segundo o jovem, não é impossível diante da constante valorização do dinheiro digital. “Eu estou juntando porque minha meta é conseguir comprar alguns terrenos e com BDM eu vou conseguir. A primeira ação que eu vim a cotação estava R$ 7,13 e hoje [25 de setembro] já foi para R$ 7,83, ou seja, está valorizando cada vez mais. Eu que estou investindo está sendo excelente, pois vejo meu dinheiro valorizar cada dia mais na conta”.





Para garantir o BDM durante a troca de recicláveis é preciso apenas levar o celular e instalar o aplicativo gratuitamente que está disponível no site bdmercantil.com.br. E com essa troca, a pessoa pode usar o dinheiro digital em qualquer estabelecimento comercial ou prestador de serviço da cidade que receba em BDM. Como dito, em breve outros municípios irão receber a ação de troca de recicláveis por BDM Digital, por isso fique atento às redes sociais e site para conferir quais cidades e datas que vão acontecer. Para mais informações acesse o Instagram @bdmercantil ou ligue (67) 99900-9991.





ASSECOM