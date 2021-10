BATAGUASSU| Saúde disponibiliza terceira dose da vacina contra Covid-19 para idosos e trabalhadores em saúde nesta segunda-feira, dia 4 de outubro

A Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Saúde realizará nesta segunda-feira, dia 4 de outubro, a aplicação da terceira dose da vacina contra Covid-19 para os trabalhadores em saúde com 40 anos e intervalo de seis meses da última dose.





De acordo com informações da pasta, a imunização ocorrerá das 13h30 às 16 horas (horário de Brasília), no ESF Central e ESF Rubens Kimura, em Bataguassu; e no ESF Emiko Resende, no Distrito de Nova Porto XV.





Além dos trabalhadores de saúde, idosos acima de 60 anos com 4 meses de intervalo da última dose também serão imunizados. Para os idosos, a vacina estará disponível em todas as unidades de saúde, no mesmo horário: das 13h30 às 16 horas (horário de Brasília).





COMO SE VACINAR





Para ser imunizado, é necessário ir até a unidade de saúde com o comprovante de vacinação, cartão SUS e documentos pessoais (RG e CPF).





