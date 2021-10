BATAGUASSU| Em prevenção aos cânceres de mama e de cólo de útero, Prefeitura realiza Campanha Outubro Rosa

A Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Saúde já iniciou a programação alusiva a campanha “Outubro Rosa” 2021. O mês é dedicado à prevenção aos cânceres de mama e de colo de útero.





De acordo com a secretária municipal de Saúde, Juliana Infante, a campanha tem como objetivo conscientizar e alertar as mulheres sobre a importância da prevenção e do autoexame. “Quando se tem um diagnóstico precoce, é mais fácil o tratamento e as chances de cura aumentam. O objetivo do Outubro Rosa é chamar a atenção das mulheres para a prevenção”, destacou a secretária.





Entre as primeiras ações da campanha em Bataguassu houve uma roda de conversa com pacientes na Clínica da Mulher “Helena Kubota” ministrada pela enfermeira Kellen Hollo. Na ocasião, foram repassadas informações a respeito da importância da prevenção a respeito do câncer de mama e de colo de útero.

Nesta sexta-feira, dia 15 de outubro, a programação tem sequência com roda de conversa no Núcleo Municipal de Igualdade Racial, às 9 horas (horário de Brasília), com o tema “Saúde Equanime Direito de Todos” ministrada pela enfermeira Erica Rodrigues.





Na mesma data, haverá roda de conversa com trabalhadoras da empresa Regina Festas sobre a campanha ministrada pela enfermeira Mirian Lara.





MAIS AÇÕES





Do dia 18 ao dia 22 de outubro, as unidades de saúde estarão abertas das 18 às 21 horas (horário de Brasília) oferecendo coleta de exames preventivos, toque de mama, consultas médicas, avaliação odontológica em prevenção ao câncer bucal; atualização de caderneta vacinal (vacinação) além da oferta de testes rápidos de HIV, sífilis, hepatites B e C;





Os atendimentos serão realizados nas unidades de saúde, por agendamento, conforme programação abaixo:





18/10 – ESF “Rubens Kimura” (Jardim Santa Maria)

19/10 – ESF “Rita Guardini” (ESF Central)

20/10 – ESF Jardim Acapulco – Bataguassu

ESF Emiko Resende – Distrito de Nova Porto XV

21/10 – ESF Jardim São Francisco

ESF Rural (durante o dia)

22/10 – ESF Dr. Lúcio Ferreira Rosa (Jardim Campo Grande)





Dos dias 25 a 28 de outubro, será realizado o mutirão de mamografia na Clínica da Mulher. Os agendamentos já podem ser feitos nas unidades de saúde de referência da paciente.





A programação será encerrada dia 29 de outubro, com o balanço de atividades desenvolvidas no mês de outubro e o lançamento da Campanha Novembro Azul. “Gostaríamos de convidar as mulheres para que participem da nossa campanha. É importante a participação de todas para juntos lutarmos contra os cânceres de mama e colo de útero”, finalizou a secretária.













ASSECOM